Haftalık &ccedil;alışmasına 11 Haziran Salı g&uuml;n&uuml; başlayacak Genel Kurul, T&uuml;rk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi nin g&ouml;r&uuml;şmelerini s&uuml;rd&uuml;recek. Teklife g&ouml;re, ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;tleriyle eylem birliği i&ccedil;erisinde olan, bu &ouml;rg&uuml;tlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu &ouml;rg&uuml;tleri desteklemeye y&ouml;nelik kullanan ya da kullandıran, bu &ouml;rg&uuml;tlerin propagandasını yapan uzman erbaşların s&ouml;zleşmeleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek. Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili her t&uuml;rl&uuml; a&ccedil;ıklama, başvuru ve sınav sonu&ccedil;larının adaylara duyurulması, bakanlığın internet sayfasından yapılacak. T&uuml;rkiye Harp Malul&uuml; Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine, şehitlerin anne ve babaları da &uuml;ye olabilecek. S&ouml;zleşmeli erbaş ve erler, mesai sonrası g&ouml;rev yerlerinden ayrılırken, mesaiye gidiş ve gelişlerinde subay ve astsubay servislerini kullanabilecek. 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Y&uuml;ksek Askeri Şura kararı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıklarında g&ouml;revli s&ouml;zleşmeli erbaş ve erlere aylık &uuml;cretleri, yapmakta oldukları iş g&uuml;&ccedil;l&uuml;ğ&uuml; ve iş riski a&ccedil;ısından y&uuml;zde 5 artırımlı olarak &ouml;denecek. KOMİSYON G&Uuml;NDEMLERİ Ayrıca TBMM İhtisas Komisyonları da toplanarak g&uuml;ndem konularını ele alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur &Ouml;zdemir G&ouml;ktaş, Bakanlığının &ccedil;alışmaları hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu bilgilendirecek. TBMM İli&ccedil; Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, akademisyenleri dinlemeye devam edecek. Komisyonda, G&uuml;m&uuml;şhane &Uuml;niversitesi jeoloji, jeofizik ve maden m&uuml;hendisliği b&ouml;l&uuml;mlerinin &ouml;ğretim &uuml;yeleri sunum yapacak. Dilek&ccedil;e Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu &Uuml;yelerinden Oluşan Karma Komisyon ise Kamu Denet&ccedil;iliği Kurumunun 2023 Yıllık Raporu na ilişkin Alt Komisyon Raporu nu ele alacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tun&ccedil;, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi hakkında bilgi verecek. &Ouml;ĞRETMENLİK MESLEĞİ VE MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KANUN TEKLİFİ AK Parti milletvekillerince hazırlanan &Ouml;ğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi ile yargı alanında d&uuml;zenlemeler i&ccedil;eren, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen teklifin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. SİYASİ PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI Salı ve &ccedil;arşamba g&uuml;nleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.