14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Kütüphanesinde yer alan bir kitapla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yanlış ve yanıltıcı paylaşımların yayılması üzerine açıklama yapılması ihtiyacının duyulduğu belirtildi.
TBMM Kütüphanesinin, bir derleme kütüphanesi olduğu ve envanterinde bulundurduğu yayınları, "hediye-bağış, satın alma ve derleme" yöntemleri ile koleksiyonuna dahil ettiği vurgulandı.
İlk olarak 1934'te "Derleme Kütüphanesi" olarak faaliyet göstermeye başlayan TBMM Kütüphanesinin, halen Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu hükümleri uyarınca bu niteliğini sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu'nun 8'inci Maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde basılan veya çoğaltılan her türlü kitabın bir nüshasının TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Haberlerde bahsi geçen kitap, Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu hükümleri uyarınca TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığına gönderilmiş ve aynı kanun gereğince derleme kütüphanesi olarak TBMM Kütüphanesi kataloğuna kaydedilmiştir. Dolayısıyla TBMM Kütüphanesi tarafından söz konusu eserin satın alınarak kütüphane envanterine eklenmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.
Bir derleme kütüphanesi olan TBMM Kütüphanesi, Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunla kendisine verilen görev çerçevesinde ülkemizde basılan tüm eserleri envanterine dahil etmekle yükümlü bulunmaktadır. Bu çerçevede kütüphaneye gönderilen eserlerin kaydı sürecinde herhangi bir denetim ya da yayın seçme-belirleme çalışması yapılmamaktadır."
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