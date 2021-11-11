Şentop, Meclis'te Meşri ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ve beraberindeki heyetle görüştü.
Türkiye ile Libya arasında beş asrı aşan köklü ve müstesna ilişkilerin mevcut olduğunu belirten Şentop, "Sağlam dostluk ve kardeşlik bağlarımız, kuvvetini müşterek tarihimizden almaktadır. İkili ilişkilerimizin yanında parlamenterlerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmek için de gayretlerimiz devam etmektedir. Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun kurulması bu gayretlerimizin en somut göstergesidir." diye konuştu.
"Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyulan her alanda Libya'nın ve Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Bu tutumumuzu milli ve uluslararası platformlarda her daim dile getirdiğimizi bu bağlamda ifade etmek isterim." ifadesini kullanan Şentop, dost ve kardeş Libya'ya yönelik, altyapıdan eğitime, savunma ve güvenlikten kalkınmaya her sahada iş birliğinin devam ettiğini vurguladı.
TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için birlikte yürüttüğümüz söz konusu çalışmaların öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. Türkiye, batı, doğu, güney fark etmeksizin Libya'nın bütün bölgelerini ve kesimlerini muhabbetle kucaklamaktadır. Libya'da seçimler yaklaşırken, ülkelerimiz arasındaki yakın temas ve iş birliğinin aynı ivmeyle devam ettirilmesi daha da önem kazanmıştır.
AA'nın haberine göre; seçimlerin sırf yapılmış olmak için yapılmaması; Libya'nın barış ve istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, seçimlere ilişkin hukuki zeminin ve kararların, mümkün olan en kapsayıcı şekilde ele alınması önemli bir husustur. Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz bütün temaslarda bu konuyu dile getiriyoruz.
Seçim sonuçlarının herkes tarafından kabul edilebilir olması için seçimlerin serbest, muteber ve adil bir şekilde icra edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Libya'nın batısının, seçimlere rekabet içinde değil safları sıklaştırıp birlik içinde girmesi, Libya'nın geleceği için kritik önem taşımaktadır. Seçimlerde mümkün mertebe kapsayıcı ve güçlü bir adayın etrafında kenetlenmesinin, doğu tarafına verilecek en güçlü mesaj olacağı açıktır. Ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ilişkilerini hedef alan aktörlere karşı birlik içinde hareket etmeye devam etmemizde fayda bulunmaktadır. Türkiye olarak Libya'da kalıcı barış, refah ve huzur için Libyalı kardeşlerimizin ve meşru temsilcilerinin yanında durmaya devam edeceğiz. Seçim sürecinin selameti bakımından zatıalinize ve Yüksek Devlet Konseyi'ne önemli görevler düşüyor. Yaşanacak sürecin, Libya halkı için hayırlı olmasını ve en huzurlu şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum."
"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri ise Şentop'a kendilerini Meclis'te ağırladığı için teşekkür ederek, "İkinci vatanımız olarak gördüğümüz Türkiye'de, kendimizi gurbette gibi hissetmiyoruz. Türkiye ile güçlü ilişkilerimiz mevcut. Her zorlukta Türkiye her zaman yanımızda oldu. Türkiye'nin desteği bizim için çok kıymetli. Bu yüzden çok mutluyuz." sözlerini sarf etti.
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