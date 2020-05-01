TBMM Başkanı Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, turizm, hizmet sektörü başta olmak üzere, hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar çalışan, üreten kardeşlerimizdir. İçinde bulunduğumuz süreçte bu durum daha sarih bir şekilde anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.
Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Çalışıp üreterek, hayata değer katan, alın teriyle elde edilen kazancın faziletine inanan bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Şentop, mesajında, "Bütün dünyada çalışanların alanlara, meydanlara çıkarak şölen coşkusuyla kutlamaları sebebiyle ‘İşçi Bayramı’ olarak adlandırılan 1 Mayıs gününün, evde, ofiste, atölyede, fabrikada, tarlada sarf edilen emeğin kıymetinin daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.
Diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de gücünü, zenginliğini çalışanlara, üretenlere borçlu olduğuna işaret eden Şentop, mesajında şunları kaydetti:
"Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, turizm, hizmet sektörü başta olmak üzere, hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar çalışan, üreten kardeşlerimizdir. İçinde bulunduğumuz süreçte bu durum daha sarih bir şekilde anlaşılmıştır. Öldürücü etkisi yüksek Kovid-19 salgınından korunmak amacıyla alınan önlemler bütün ülkeleri etkiledi. Ülkelerin aldıkları izolasyon ve karantina önlemleri sebebiyle ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetler büyük ölçüde azaldı. Üretim çarklarının yavaşlamasından da en fazla çalışan, üreten kardeşlerimiz etkilendi. Beklenmedik bir anda maruz kaldığımız sıkıntılı sürecin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için TBMM’de yaptığımız düzenlemeler, hükümetimiz tarafından alınan önlemler ve devletimiz tarafından verilen hizmetlerin çalışan, üreten kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzun en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum. Salgın hastalıkla mücadele etmek için yapılan çalışmalardan yakın zamanda hayırlı neticeler alınacağını ümit ediyorum. 11 yıl önce resmi bayram olarak kabul edilen 1 Mayıs’ı gelecek yıllardan itibaren barış ve huzur içinde alanlarda, meydanlarda kutlamayı diliyor, bütün işçilerimizin Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!