Tunus Meclis Başkanı Gannuşi de görüşmede Türkiye ile ilişkilerinin çok güçlü olmasına özen gösterdiklerini belirterek, Türk milletine teşekkür etti. Gannuşi konuşmasında, "Güven oylamasından da başarılı çıktık, bu da önemliydi. Bu aslında parlamenterlerimizin tabii ki bir hakkıydı ama ben şunu söylemek isterim; Bu seçenek Tunus'un demokrasi alanındaki seçeneğiydi, buradan başarılı çıkmamız çok önemliydi. Burada demokrasi kazanmıştır. Tunus ve Türkiye arasında biraz daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var. Malumumuz bölgede bazı anlaşmazlıklar meydana gelmekte. Bu konu o yüzden çok önemli. Bilgi ve deneyim alışverişi konusunda 2 ülkenin parlamentoları konusunda iş birliğine önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop parlamentolar arası münasebetlerin çok önemli olduğunu belirterek, salgın sürecinin ardından en kısa zamanda başta Gannuşi olmak üzere parlamento üyelerini Türkiye'de ağırlamak istediklerini söyledi. Gannuşi de ilk fırsatta Türkiye'ye geleceğini kaydetti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aynı zamanda Kazakistan Meclis Başkanı Maulen Asimbayev, Cibuti Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ve Cezayir Meclis Başkanı Süleyman Şenin ile görüştü. TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti. Houmed ise Meclis Başkanı Şentop'a, Türkiye'nin yaptığı yardımlar için çok teşekkür etti. Houmed, aynı zamanda Ayasofya konusunda Şentop'u tebrik edip, Ayasofya Camii'ni müze olarak ziyaret ettiğini ama bir sonraki ziyarette namaz kılmak istediğini belirtti. Şentop ise bu sözlerin üzerine beraber namaz kılmak için Houmed'e söz verdi.
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