TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında düştüğünü derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Pakistan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.