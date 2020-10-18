Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti. Mustafa Şentop'u, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkanvekili Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, havalimanında basın mensuplarına açıklama yaparak, Türkiye’nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve her zaman desteklediğini söyledi. Bakü’de Türkiye’nin desteğini yineleyeceklerini kaydeden Şentop, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü de kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "TBMM'den kalabalık ve güçlü bir heyetle geldik. Farklı partilerden arkadaşlarımız var. Biz Türkiye'de de haklı davasında daima Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu, desteklediğimizi, aramızdaki ilişkinin 'tek millet, iki devlet' mahiyetindeki benzeri olmayan bir ilişki olduğunu hep ifade ettik. Ama bunları Bakü'de de tekrar ifade edeceğiz. Azerbaycan bayrağının bu topraklarda ilelebet dalgalanması için daima temennide ve duada bulunuyoruz. Bu sadece benim görüşüm değil, parlamentomuzun ve Türkiye'deki 83 milyon milletimizin görüşüdür. Temennileri ve duaları daima Azerbaycan ile beraberdir" ifadelerini kullandı.

ŞENTOP, 20 EKİM'DE AZERBAYCAN MİLLİ MECLİSİ'NE HİTAP EDECEK

TBMM Başkanı Şentop, yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve başta mevkidaşı ile olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek. Mustafa Şentop, 20 Ekim 2020 tarihinde de Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek.

Mustafa Şentop’a ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ da eşlik ediyor.