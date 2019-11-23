TBMM Başkan Vekili Celal Adan, TBMM'de yaptığı konuşmada demokrasinin insan haysiyeti ve onuru için çok büyük değer olduğunu belirterek, darbelerin karanlığın, kirliliğin, vurgunun, talanın ve bağımlılığın öngörüleriyle şekillendiğini söyledi.

Adan şöyle konuştu:

Değerli milletvekilleri, demokrasi, insan haysiyeti, insan onuru için insanlık tarafından bulunan çok büyük bir değerdir ve milletimize en çok yakışan sistemin adı demokrasidir. Bizler de 68 kuşağı olarak 12 Eylül darbesine muhatap olduk ve ben 1968-69 kuşağıyım. Bizim d önemimizde olan arkadaşlarımızın çoğu Kelebek romanını okumuşlardır. Ben Kelebek romanını okuduğumda bir tımarhane canlandırıyordum. 12 Eylül'ün en büyük günahlardan birisi Mamak Cezaevi'dir. Mamak Cezaevi'nde uzun yıllar bulundum.

"MİLLETİMİZ DARBELERLE HESAPLAŞARAK BUGÜNLERE GELDİ"

Mamak Cezaevi Kelebek romanını aratıyordu, çünkü gerçekten tımarhanenin çok üstünde bir yapı inşa etmişlerdi. Rahmetli Menderes şehit edilmiştir. Milletimiz bunun hesabını sormuştur. Darbeler, karanlığın, kirliliğin, vurgunun, talanın ve bağımlılığın öngörüleriyle şekillenirler. Her türlü pislik, her türlü kirlilik darbelere aittir. Dolayısıyla milletimiz darbelerle hesaplaşarak bugüne geldi. En güzel örneklerinden biri biziz. Uzun yıllar Mamak'ta kalmamıza rağmen Cenab-ı Allah'a şükürler olsun bugün darbeyi yapanların Meclis'te yargılandığı, sorgulandığı, bizim de Gazi Meclis'i yönetmemize şahit olduğumuz günleri yaşıyoruz. Dolayısıyla Allah bir daha milletimize darbe yaşatmasın.