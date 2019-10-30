30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak bildiri yayınlandı. Bildiride kararın esefle kınandığının altı çizildi ve reddedildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kaleme aldığı bildiride şu ifadelere yer verildi:
ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karar dönüştürmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz. Daha önceki yıllarda da benzeri girişimler olmuş, temsilciler meclisindeki oylamalara bu şekilde düşmanca yansımamıştı. Geçen süre içinde değişen, tarihin belgeleri değil,bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş utanç verici siyasi zihniyettir.
Alınan karar açıkça, tarihi gerçeklerin karartılması girişimidir. Türkiye her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunmuş, görevin tarihçilerde olduğunu belirtmiş, siyaseti soysuzlaştıran girişimlerin anlamsızlığını kin ve nefret doğurucu potansiyelini vurgulamıştır.
Ne yazık ki Temsilciler Meclisi bu kararı ile aynı zamanda, Amerikan siyasetinin üzerinde oturduğu "kölelik karşıtı, insan hakları bildirgeleri" çizgisinde değil, aksine köleci, sömürgeci, çıkarcı, emperyal siyaset istikametindeki mirasa bir katkıda daha bulunmuştur. Türkiye'yi her bir satırı ahlak, akıl ve tarihi bilgiler ışığında suç olan satırlarla yargılamaya cüret eden bu tavrın kaynağı hiç şüphesiz sadece kirli vicdan yüküdür.
Öte yandan Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan Temsilciler Meclisi kararının nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğini ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz.
ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin, dostluğun, teröre karşı işbirliğinin kimi siyasetçiler eliyle sistematik bir şekilde tahrip ve yok edilme girişimlerine karşı Türkiye olarak artık bıçağın kemiğe dayandığını kuvvetle ifade ediyor, halklar arasındaki dostluğa katkı sunmak bir yana düşmanlığı körükleyecek bu türden kararları ucuz çıkar hesapları ile alan zihniyeti ve siyaseti şiddetle kınıyor, yok hükmünde sayıyoruz.
Bu düşüncelerle, ABD Temsilciler Meclisinin mezkur kararlarını tümüyle kınanmasını, reddini, yok hükmünde sayılmasını ve yüce TBMM tarafından alınan kararın Resmi Gazetede yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim.
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