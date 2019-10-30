CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni cumhurbaşkanı bir yere gittiği zaman Meclis değil atama ile gelen kişi temsil etmektedir. Cumhuriyeti kurduk ama demokrasi ile taçlandırmalıyız. Demokratik standartlarda geriye gidiş başladı, hapishaneler dolmaya başladı.

ABD'NİN KARARI KABUL EDİLEMEZ

ABD Temsilciler Meclisi'nde sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili bir yasa tasarısı kabul edildi. Her ülkenin tarihinden acı olaylar var. Hiçbir ülke yoktur diyemez. Ama tarihin, siyasetçilerin işi olmaktan çok tarihçilerin işidir. Siyaseten intikam alma aracı haline dönüştürmek doğru olmaz. Acı olaylar elbette var, tarihçiler incelesinler. Gelelim hep beraber arşivlere bakalım. İntikam alırım derseniz bu doğru değil. Bunu asla ve asla doğru kabul etmiyorum. Bu karar bizim vicdanımızı rahatsız ediyor. Asla doğru değildir. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen bu yasa tasarısı umarım Senato'da kabul edilmez.

AMBARGOYU REDDEDERİZ

Lobiler Türkiye Cumhuriyeti lehine, insanları kazansın diye 13 milyon dolar ödendi. 13 milyon dolar çöpe atıldı. Bu parayı başka yerlere ödeseydik belki çok daha farklı sonuçlar elde edecektik. Bu tablo hiçbirimizin göz ardı edemeyeceği bir tablodur. ABD'nin ne olduğunu bilmeyen, ABD'de siyaset yapmanın ne olduğunu bilmeyenler Türkiye'yi bu noktaya sürükledi. Trump'ı nasıl ikna ederiz diyorsunuz. Temsilciler Meclisi, Senato devre dışı. Türkiye kaybeden ülke olarak ortaya çıktı. Uygulanacak ambargonun reddedileceğini ifade etmek isterim. Örnek istiyorlarsa Kıbrıs Barış Harekatı'na baksınlar. O dönemde de ambargoyu reddettik. Aynı kararlılığı bekliyorum.