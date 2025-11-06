Habertürk
        TBF'den İletişim Başkanı Duran'a ziyaret

        TBF’den İletişim Başkanı Duran'a ziyaret

        Türkiye Basın Federasyonu heyeti, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile bir araya geldi. Ziyarette, medyanın sorunlarına yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Medyanın sorunlarını ekip arkadaşlarımla birlikte çözmek için gayret göstereceğiz." dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 06.11.2025 - 14:19 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:19
        TBF'den İletişim Başkanı Duran'a ziyaret
        Türkiye Basın Federasyonu (TBF) heyeti, İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı.

        TBF Genel Başkanı Sinan Burhan, “İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran’a nazik kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Medyanın sorunlarının çözümünde katkı sağlayacağına inancımız tamdır.” dedi.

        “MEDYANIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, “Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Medyanın sorunlarını ekip arkadaşlarımla birlikte çözmek için gayret göstereceğiz.” ifadelerini kullandı. Ziyarete, 25 gazeteci katıldı.

