TBF Başkan Vekili Ömer Onan görevinden ayrıldı

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Fenerbahçe Kulübünde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Ömer Onan, TBF Başkan Vekilliği görevinden ayrıldığını açıkladı.

Onan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer basketbol camiası ve sporseverler; Türkiye Basketbol Federasyonunda üst düzey yönetici, yönetim kurulu üyesi ve son olarak da başkan vekili olarak, 2016 yılından bu yana sürdürdüğüm görevlerimden ayrılma kararı aldığımı bilgilerinize sunarım. Hem oyuncu hem de yönetici olarak Fenerbahçe Spor Kulübünde bulunduğum süreçte, birlikte çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduğum, değerli büyüğüm Sayın Aziz Yıldırım ile yeni bir hedefe yürümek için aldığım bu kararın herkes için hayırlı olmasını dilerim. Türkiye Basketbol Federasyonunda bulunduğum süreçte, her zaman omuz omuza çalıştığımız başta başkan Hidayet Türkoğlu olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri ile tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de kendilerine başarılar diliyorum."