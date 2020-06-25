TBB Başkanlığına Hüseyin Aydın tekrar seçildi

Türkiye Bankalar Birliği’nin, 23 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçim sonucunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını 25 Haziran 2020 tarihinde yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Birlik Statüsü’nün 15. ve 16. maddeleri gereğince, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın’ın (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Ümit Leblebici’nin (Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.