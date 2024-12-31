TB-2'ler Kenya'da

Daha önce; Kuveyt, Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Türkmenistan, Fas, Kırgızistan, Polonya, Pakistan, Etiyopya, Kazakistan, Tunus, Irak, Libya, Nijer, Tacikistan, Cezayir, Somali, Cibuti, Litvanya, Mali, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Togo, Burkina Faso'dan oluşan toplam 28 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB-2 SİHA'lar bu sefer de Kenya'ya ihraç edildi.

TB-2 satın alan 3 ülkenin ismi ise açıklanmadı.

Kenya'dan gelen operatörler ağustos ayında eğitimlerini tamamlayıp Kenya'ya dönmüştü. Lazer hedef işaretleyicisiyle ön plana çıkan TB-2'ler tek seferde 27 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

Sadece askeri alanda değil yangın kontrolü dâhil birçok alanda kullanılan TB-2'lerin işlevselliği dikkat çekiyor. Bir adet TB-2'nin 4-5 milyon dolar arasında bir fiyata sahip olduğu biliniyor.