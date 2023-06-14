Tayvanlı çip üreticisi 500 milyar dolarlık değere ulaştı

Çip krizinin sona erdiğine dair umutların da etkisiyle New York Borsası'nda TSMC'nin hisse fiyatı 110,69 dolara kadar çıkarken şirketin hisse fiyatındaki artış 2023 genelinde yüzde 30'u aştı.

Yatırımcılar şirketin yapay zeka çalışmalarında artış beklerken, TSMC yeniden 500 milyar dolarlık piyasa değerine çıktı.

Yapay zekanın geliştirilmesinde kullanılan çiplere olan talebin artması sonrası yatırımcılar, Nvidia, Oracle ve TSMC gibi teknoloji şirketlerinin hisse senetlerine rağbet göstermeye başlamıştı.

Geçen ay Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse değeri yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle 419,38 dolara kadar yükselmiş, şirketin piyasa değeri 1 trilyon doları aşmıştı.

Nvidia'nın piyasa değeri bugün itibarıyla yaklaşık 995 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.