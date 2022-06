Tayvan'dan Çin'e: İki kez düşünün

HABERTURK.COM / Ajanslar

Tayvan Yasama Meclisi Başkanı You Si Kun, Tayvan medyasına verdiği bir röportajda, Çin'in saldırması durumunda ülkesinin süpersonik seyir füzelerini kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Fox News'te yer alan habere göre You Si Kun, "Yung Fend füzeleri zaten Pekin'i vurabilir, yani Tayvan'ın Pekin'e saldırma yeteneği var" dedi.

The War Zone'un aktardığına göre Tayvan Savunma Bakanlığı son yıllarda Yung Feng füzelerine daha fazla kaynak ayırıyor. Yeni füzelerin 1200 mil geniş bir menzile sahip olduğu bunun da teorik olarak Tayvan'dan yaklaşık 1150 mil uzaklıktaki Pekin'e çarpabileceği anlamına geliyor.

Tayvan'ın tehdit gibi açıklamasında ilişkin ise Çin'den henüz açıklama gelmedi.

ÇİN - TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine, Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.