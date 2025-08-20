Taylor Swift’ten nostaljik hamle: Yeni albüm kaset olarak da çıkacak

Kaset, bir zamanlar müzik dinlemenin en yaygın yollarından biriydi ve 1980'lerde plakları geride bıraktıktan sonra, kasetlerin yerine de CD'ler geldi. Ancak fiziksel ses formatı, artık geçmiş bir dönemin eseri haline geldi ve yerini internet üzerinden dinlemenin rahatlığına bıraktı ama bir dönemin en yaygın müzik dinleme aracı olan kaset, Taylor Swift'le birlikte hayatımıza yeniden girecek gibi görünüyor.

Taylor Swift, ekim ayında yeni albümü 'Life of a Showgirl'ü yayınladığında, albüm internet üzerinden dinlenebileceği gibi, plak ve kaset formatında da dinlenebilecek.

ABD'de bir eğlence verisi şirketinin güncel raporuna göre, 2023'te ülkede 436 bin 400 kaset satıldı. Bu sayı, 1980'lerde satılan 440 milyon kasetten çok uzak olsa da, 2015'te satılan 80 bin 720 kasete göre büyük bir artış ve neredeyse tamamen unutulmuş bir format için kayda değer bir canlanma anlamına geliyor.

'SÜPER HAYRAN' ETKİSİ

Yakın tarihli bir rapora göre, bu trende öncülük edenler, ABD'deki müzik dinleyicilerinin yüzde 18'ini oluşturan 'süper hayranlar'. Bu sıkı takipçi kitlesi, en sevdikleri sanatçıyla farklı şekillerde etkileşim kuruyor: Müzik yayını, konsere gitme ve şarkılarını kaset veya CD gibi fiziksel olarak satın alma. Bu satın almalara ortalama bir hayrandan yüzde 105 daha fazla harcama yapıyorlar.

Bu aşırı ilgili hayranların çoğunluğu Z kuşağından oluşuyor. Z kuşağı aynı zamanda ABD'li müzik dinleyicileri arasında kaset satın alan en büyük demografik grup ve yüzde 9'u geçen yıl kaset satın aldı.