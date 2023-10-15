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        Haberler Dünyadan Taylor Swift, sevgilisi Travis Kelce ile birlikteliğini ilan etti - Magazin haberleri

        Taylor Swift, sevgilisi Travis Kelce ile birlikteliğini ilan etti

        Bir süredir ABD futbolcusu Travis Kelce ile aşk yaşayan Taylor Swift, sevgilisiyle birlikte New York'taki bir mekânda baş başa yemek yedi. Sevgilisiyle birlikte göz önünde bulunmayı tercih etmeyen Swift, restorana girerken ilk kez Kelce ile el ele objektif karşısında poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 13:26 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:26
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          12 Grammy ödülü sahibi olan şarkıcı Taylor Swift'in gönlünü kısa bir süre önce ABD futbolcusu Travis Kelce'ye kaptırdığı iddia edilmişti.

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          Travis Kelce ile haklarında çıkan aşk söylentileriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Taylor Swift, Kelce'nin maçını onun annesi Donna Kelce ile birlikte izlerken görüntülenmişti.

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          Travis Kelce'nin maçlarını yakın takibe alan Taylor Swift, ABD futbolcusuyla birlikteliği belgelendi. Çift, New York'taki bir restorana giderken görüntülendi.

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          Travis Kelce, centilmence bir davranışta bulunarak otomobilden hızlı bir şekilde inip, Taylor Swift'in kapısını açıp sevgilisinin elinden tutup onun içeriden çıkmasına yardımcı oldu.

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          Mekâna el ele giden Taylor Swift ile Travis Kelce, böylece birlikteliklerini ilan etmiş oldu. Çift, objektif karşısında ilk kez el ele poz verdi.

          Fotoğraflar: AP, Avalon, Bacgrid USA

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