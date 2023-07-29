Taylor Swift konserinde depreme eşdeğer dans
Jeoloji ve sismoloji konusunda uzman Prof. Jackie Caplan-Auerbach, ünlü şarkıcı Taylor Swift'in ABD'nin Seattle kentinde verdiği konserde dans edenlerin 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını belirtti
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Western Washington Üniversitesin'de Jeoloji ve Sismoloji Uzmanı olarak görev yapan Prof. Jackie Caplan-Auerbach, 27 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında elde ettiği verilere göre; Taylor Swift'in Seattle'de verdiği konserde dans edenlerin, 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını açıkladı.
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Prof. Jackie Caplan-Auerbach, konserdeki sismik verileri, 2011'de Seattle Seahawks taraftarlarının maç sırasında kazanılan kritik sayı sırasında zıplamalarıyla meydana gelen sismik aktiviteyle karşılaştırdığını ancak Taylor Swift'in hayranların ürettiği sismik aktivitenin daha büyük olduğunu anlattı.
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Caplan-Auerbach, 2011'deki maç sırasında ortaya çıkan sismik aktivitenin birkaç saniyede bittiğini ancak Swift konserinde müziğin şiddeti, dans edenlerin zıplamaları dahil tüm enerjinin uzun süre yere sismik aktivite olarak yansıdığını kaydetti.
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ÜNLÜ ŞARKICI TEŞEKKÜR ETTİ
Ünlü şarkıcı Taylor Swift, 22 ve 23 Temmuz'da verdiği konserler için sosyal medyadan hayranlarına teşekkür ederek, "Seattle gerçekten de şimdiye kadarki en sevdiğim hafta sonlarından biriydi. Her şey için teşekkürler. Nefesinizi tüketene kadar yaptığınız tüm tezahüratlar, çığlıklar, zıplamalar, danslar, şarkılar için" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: AP