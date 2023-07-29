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        Haberler Dünyadan Taylor Swift konserinde depreme eşdeğer dans - Magazin haberleri

        Taylor Swift konserinde depreme eşdeğer dans

        Jeoloji ve sismoloji konusunda uzman Prof. Jackie Caplan-Auerbach, ünlü şarkıcı Taylor Swift'in ABD'nin Seattle kentinde verdiği konserde dans edenlerin 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:54
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        • 1

          Western Washington Üniversitesin'de Jeoloji ve Sismoloji Uzmanı olarak görev yapan Prof. Jackie Caplan-Auerbach, 27 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında elde ettiği verilere göre; Taylor Swift'in Seattle'de verdiği konserde dans edenlerin, 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını açıkladı.

        • 2

          Prof. Jackie Caplan-Auerbach, konserdeki sismik verileri, 2011'de Seattle Seahawks taraftarlarının maç sırasında kazanılan kritik sayı sırasında zıplamalarıyla meydana gelen sismik aktiviteyle karşılaştırdığını ancak Taylor Swift'in hayranların ürettiği sismik aktivitenin daha büyük olduğunu anlattı.

        • 3

          Caplan-Auerbach, 2011'deki maç sırasında ortaya çıkan sismik aktivitenin birkaç saniyede bittiğini ancak Swift konserinde müziğin şiddeti, dans edenlerin zıplamaları dahil tüm enerjinin uzun süre yere sismik aktivite olarak yansıdığını kaydetti.

        • 4

          ÜNLÜ ŞARKICI TEŞEKKÜR ETTİ

          Ünlü şarkıcı Taylor Swift, 22 ve 23 Temmuz'da verdiği konserler için sosyal medyadan hayranlarına teşekkür ederek, "Seattle gerçekten de şimdiye kadarki en sevdiğim hafta sonlarından biriydi. Her şey için teşekkürler. Nefesinizi tüketene kadar yaptığınız tüm tezahüratlar, çığlıklar, zıplamalar, danslar, şarkılar için" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: AP

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