Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Taylor Swift ile Travis Kelce'den dudak dudağa galiyet kutlaması - magazin haberleri

        Taylor Swift ile Travis Kelce'den dudak dudağa galibiyet kutlaması

        Taylor Swift, son maçtaki galibiyetiyle Super Bowl'a bilet alan Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce'yi dudağından öperek kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce, dudak dudağa galibiyet kutlaması yaptı.

          Travis Kelce, takımı Chiefs'in dünkü galibiyeti sonrası, büyük final maçı 2025 Super Bowl'a bilet almasını, Taylor Swift ile öpüşerek kutladı.

        • 2

          Kansas City'nin Arrowhead Stadyumu'nda oynanan şampiyona maçında, Buffalo'ya karşı 32-29'luk galibiyetinin hemen ardından, Chiefs'in yıldızı Travis Kelce, tribünlerde kendisini seyreden ünlü pop yıldızıyla bir araya geldi.

        • 3

          Taylor Swift, Travis Kelce'yi sık sık maçlarında desteklemeye gidiyor. 2023'ten beri birlikte olan çift, geçen yıl ocak ayında Chiefs'in Baltimore'da 49ers'a karşı bir Super Bowl galibiyeti için Ravens'ı devirdiği maçta da benzer bir kucaklaşma yaşamıştı.

        • 4

          35 yaşındaki Taylor Swift, geçen şubat ayında Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda şampiyonluk mücadelesini seyrederken de görüntülenmişti.

        • 5

          Taylor Swift, dün erken saatlerde ailesiyle birlikte Arrowhead Stadyumu'na geldi. İlk yarıda Chiefs'in gol atmasının ardından Swift, annesi Andrea'ya sarılarak sevincini paylaştı.

        • 6

          35 yaşındaki Travis Kelce, takımı Chiefs ile 9 Şubat'ta Super Bowl heyecanı yaşayacak. 14 Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Swift'in final karşılaşmasında da sevgilisine tribünden destek vermesi bekleniyor.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        "Dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahibiz"
        "Dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahibiz"
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        "Müthiş geri dönüş"
        "Müthiş geri dönüş"
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        Yenidoğan'a benzetildi! Doktorun iddialarına inceleme!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        Kolombiya ve ABD arasındaki kriz çözüldü
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Habertürk Anasayfa