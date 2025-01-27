Taylor Swift ile Travis Kelce'den dudak dudağa galibiyet kutlaması
Taylor Swift, son maçtaki galibiyetiyle Super Bowl'a bilet alan Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce'yi dudağından öperek kutladı
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Ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce, dudak dudağa galibiyet kutlaması yaptı.
Travis Kelce, takımı Chiefs'in dünkü galibiyeti sonrası, büyük final maçı 2025 Super Bowl'a bilet almasını, Taylor Swift ile öpüşerek kutladı.
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Kansas City'nin Arrowhead Stadyumu'nda oynanan şampiyona maçında, Buffalo'ya karşı 32-29'luk galibiyetinin hemen ardından, Chiefs'in yıldızı Travis Kelce, tribünlerde kendisini seyreden ünlü pop yıldızıyla bir araya geldi.
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Taylor Swift, Travis Kelce'yi sık sık maçlarında desteklemeye gidiyor. 2023'ten beri birlikte olan çift, geçen yıl ocak ayında Chiefs'in Baltimore'da 49ers'a karşı bir Super Bowl galibiyeti için Ravens'ı devirdiği maçta da benzer bir kucaklaşma yaşamıştı.
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35 yaşındaki Taylor Swift, geçen şubat ayında Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda şampiyonluk mücadelesini seyrederken de görüntülenmişti.
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Taylor Swift, dün erken saatlerde ailesiyle birlikte Arrowhead Stadyumu'na geldi. İlk yarıda Chiefs'in gol atmasının ardından Swift, annesi Andrea'ya sarılarak sevincini paylaştı.
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35 yaşındaki Travis Kelce, takımı Chiefs ile 9 Şubat'ta Super Bowl heyecanı yaşayacak. 14 Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Swift'in final karşılaşmasında da sevgilisine tribünden destek vermesi bekleniyor.
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