Taylor Swift hasta hayranını özel bir hediyeyle mutlu etti - magazin haberleri

Taylor Swift hasta hayranını özel bir hediyeyle mutlu etti - magazin haberleri

Taylor Swift, hayranlarının yüzünü nasıl güldüreceğini iyi biliyor.

Bu ayın başlarında Kansas'ta bir çocuk hastanesini ziyaret eden ünlü şarkıcı, çocuk hastalarla zaman geçirmiş, onlara moral vermişti. Şimdi, o hasta çocuklardan birini, özel bir hediye göndererek mutlu etti.

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Bu ziyarette Taylor Swift ile tanışan Naya isimli hayranı, yayınladığı videoda ünlü şarkıcının kendisine Noel hediyesi gönderdiğini duyurdu.

ABD'li şarkıcının, hastanede tanıştığı hayranı için seçtiği hediye çok özel. Ziyaret esnasında Taylor Swift'in kıyafetini çok beğendiğini dile getiren Naya'ya, ünlü şarkıcı 4.500 dolar değerindeki kıyafetinin aynısını gönderdi. Pileli etek ve bluzdan oluşan kıyafetin kendisine hediye olarak gönderilmesinden büyük mutluluk duyan Naya; "Taylor çok harika biri, çok minnettarım. Seni seviyorum Taylor Swift, sen kelimenin tam anlamıyla en iyisisin" notunu yazdı.

REKLAM Taylor Swift, Noel döneminde başka hayranlarına sürpriz yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Çünkü ünlü şarkıcı önceki yıllarda hayranlarına çeşitli sürprizler yapmıştı. 2015'te evsiz bir hamile kadına ev alan Taylor Swift, 2020'de üniversitede matematik alanında çalışma yapan bir hayranına ise 30 bin dolar vermişti. Pandemi döneminde zorlu Covid deneyimi yaşayan hayranlarının her birine 3 biner dolar hediye eden ünlü şarkıcı, 2018'de 10 yaşındaki otizmli bir çocuğa rehber köpek sahiplenebilmesi için 10 bin dolar bağışlamıştı.