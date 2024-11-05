Sofraların vazgeçilmezi olmaya aday: Tam ölçüsünde tavuk köftesi nasıl yapılır?
- 1
MALZEMELER
500 gram tavuk göğsü (veya tavuk kıyması)
1 orta boy soğan
2 diş sarımsak
1 adet orta boy yumurta
2 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek kırıntısı
1 tutam maydanoz
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
Yarım çay kaşığı kekik
1-2 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)
- 2
HAZIRLANIŞI
Tavuk göğsünü kullanıyorsanız, ilk olarak tavukları iri parçalara ayırıp mutfak robotunda çekerek kıyma haline getirin. Eğer tavuk kıyması kullanıyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz. Tavuk kıymasının taze olmasına dikkat edin, böylece köfteleriniz daha lezzetli olacaktır.
Soğanı ve sarımsakları rendeleyin veya çok ince doğrayın. Rendelediğiniz soğan ve sarımsak, köfteye güzel bir aroma verir ve kıvamını yumuşatır.
- 3
Maydanozu iyice yıkayıp ince ince kıyın. Maydanoz, köftenin lezzetini artırır ve taze bir tat katar. İsteğe bağlı olarak dereotu veya taze nane de ekleyebilirsiniz.
Geniş bir karıştırma kabına tavuk kıymasını alın. Üzerine rendelediğiniz soğan ve sarımsakları, yumurtayı, galeta ununu, kıyılmış maydanozu ve baharatları ekleyin. Baharat miktarlarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz; örneğin, daha acı sevenler kırmızı biberi artırabilir.
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- 4
Tüm malzemeleri güzelce yoğurun. Yoğurma işlemi, köftenin kıvamını elde etmenize yardımcı olur ve malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlar. Harç hafif yapışkan bir kıvamda olmalıdır. Eğer harç çok cıvık olursa, biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz.
Hazırladığınız köfte harcını 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin. Bu, köftelerin daha kolay şekil almasını sağlar ve baharatların tavuğa nüfuz etmesine olanak tanır.
- 5
Ellerinizle harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinde yuvarlayarak köfte şekli verin. Şekillendirme sırasında köftelerin çok ince olmamasına dikkat edin; yaklaşık 1-1,5 cm kalınlığında olması idealdir. Bu kalınlık, köftelerin içinin de güzelce pişmesini sağlar.
Bir tavaya biraz sıvı yağ ekleyin ve yağı ısıtın. Köfteleri tavaya yerleştirip orta ateşte her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın. Tavuk köftesi, kıymadan yapıldığı için iyice pişmesi önemlidir. Ortalama 4-5 dakika bir tarafını, 4-5 dakika diğer tarafını pişirmeniz yeterli olacaktır.
- 6
Alternatif olarak, fırında da pişirebilirsiniz. 180 dereceye önceden ısıtılmış fırında, yağlı kağıt serili bir tepsiye köfteleri dizin ve yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırınlama yöntemi, köftelerin daha hafif ve sağlıklı olmasını sağlar.
Pişen tavuk köftelerini sıcak servis yapabilirsiniz. Yanında yoğurtlu bir sos veya acılı domates sosu ile sunum yapabilirsiniz. Pilav, patates püresi veya salata gibi yan lezzetlerle tamamlayarak sofranızı renklendirebilirsiniz. Ayrıca, köftelerin üzerine limon sıkarak hafif bir ekşilik katabilirsiniz.
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