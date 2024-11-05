Tüm malzemeleri güzelce yoğurun. Yoğurma işlemi, köftenin kıvamını elde etmenize yardımcı olur ve malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlar. Harç hafif yapışkan bir kıvamda olmalıdır. Eğer harç çok cıvık olursa, biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız köfte harcını 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin. Bu, köftelerin daha kolay şekil almasını sağlar ve baharatların tavuğa nüfuz etmesine olanak tanır.