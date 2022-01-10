Tavuk ciğerinin bilinmeyen faydaları

Türkiye’de en çok tüketimi bulunan sakatatlardan biri olan tavuk ciğeri besin değeri açısından çok zengindir. Hem mineral hem de vitamin açısından çok yüksek değerlere sahip olan tavuk ciğerinde folik asit ve B12 de bulunur. Peki, tavuk ciğeri yemek neye iyi gelir? Tavuk ciğeri hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

Tavuk Ciğerinin Faydaları

Protein açısından güçlü olan tavuk ciğeri çocukların da gelişimine katkı sağlayan bir besindir. Bu yüzden insan sağlığına sunduğu faydalar merak edilen konular arasında yer alır. İşte tavuk ciğerinin yararları:

İçeriğinde bulunan yüksek besin değeri ile tavuk ciğeri bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Protein ve vitamin değeri yüksektir. Kemik ve vücut gelişimine katkı sağlar.

Kolesterolün dengelenmesinde yardımcı bir besindir.

Tavuk ciğerinin kan yapıcı özelliği bulunmaktadır. Kan değerinin yükselmesini sağladığı için anemi hastalığının oluşmasının önüne geçer.

Çocuklarda zihinsel gelişimi olumlu etkiler.

B12 vitamini içeriğine sahip tavuk ciğeri hafızayı kuvvetlendirir.

Folik asit içeriği ile algılama ve dikkat konularında olumlu katkı sunar.

Antioksidan özelliği bulunduğu için bakteri ve virüslere karşı vücudu korur.

Tavuk Ciğerinin Zararları

İnsan sağlığı için sayısız faydayı içinde barındıran tavuk ciğerinin zararları da bulunmaktadır. Fazla tüketiminden kaçınılması gereken tavuk ciğerinin zararları ise şu şekildedir:

Tavuk ciğerinin içeriğinde A vitamini oranı çok yüksek miktarda bulunur. Bu da vücudun ihtiyaç duyduğu bakırın alınmasını önler. Bakır alınamadığı zaman da vücutta toksin birikir ve hastalıklara yol açar.

Kolesterole iyi gelse de fazla tüketimi yapıldığında artış yaşanmasına yol açar. Ciğerde yer alan ağır metaller nedeni ile fazla tüketimden kaçınılmalıdır.

Bebeklerde Tavuk Ciğerinin Faydaları

Bebeklerde ciğer yemek hem mineral hem de protein desteği sunar.

Bakır minerali açısından zengindir.

Yüksek demir oranı ile bebeklerin ihtiyaç duyduğu demir oranına katkı sunar.

A, E, D ve K2 vitaminlerine sahip olan tavuk ciğeri diş yapısının gelişimini destekler ve sağlıklı bir diş eti oluşmasını sağlar.

B12 vitamini içeriği ile beyin gelişimini destekler.

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

Hücre yenilenmesine yardımcı olur.

İçerdiği çinko oranı ile vücudun direnç kazanmasını sağlar.

Gebelikte Tavuk Ciğeri Faydaları

Tavuk ciğerinin tüketimine dikkat edilmelidir. Özellikle gebe kadınlar tarafından tavuk ciğeri tüketimi yapılmadan önce doktora başvurulması önerilir. İçerdiği protein, mineraller ve vitaminler açısından zengin bir besin olan tavuk ciğerinde aynı zamanda A vitamini, B1 ve ağır metaller de bulunur. Eğer hamilelik sürecinde çok fazla tavuk ciğeri tüketilir ise A vitamini alımı yükselecektir ve bu da doğumda kusurlara yol açabilir. Tavuk ciğerinde fosfor oranı da yüksektir. Bu da kalsiyum tahliyesine yol açabilir. Kalsiyum tahliyesinin oluşması ise gebe kadınlarda kemik yapısının güçsüzleşmesin yol açacaktır. Hamilelikte tavuk ciğerinin aşırı tüketimi kolestereol ve tansiyonun yükselmesine de yol açabilir. Tüm bunların yanı sıra önerilen miktarda tüketilen tavuk ciğerinin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.