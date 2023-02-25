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Bilinen aksine kemirgenler sınıfı arasında yer almayan tavşanlar, temizliğine önem vermeleri sebebiyle evcil hayvan olarak evlerde de beslenebilmektedir. Peki, insanlar tarafından tercih edilen ve evlerde bakılmaya uygun olan evcil tavşan türleri nelerdir? Tavşan türleri ve cinsleri nedir? İşte, tüm detaylar...

Tavşan Irkları

Memeli grubunda yer alan ve sıcakkanlı hayvanlar olarak tarif edilebilen tavşanların yaklaşık olarak 60 farklı türü bulunmaktadır. Sayıları 60’ı bulan bu tavşan ırkları ağırlıkları 2 ila 7 kilogram arasında değişen farklı tavşan türlerinden meydana gelmektedir.

Tavşan Özellikleri

Kuyrukları uzun kıllarla örtülü olan ve kulakları ile arka bacaklarının uzunluğuyla dikkat çeken tavşanlar, çok hızlı koşabilen hayvanlardır. Ortalama olarak 10 santimetrelik bir kuyruğa sahip olan tavşanların boyları, türlerine bağlı olarak 30 ila 55 santimetre arasında değişebilmektedir.

Üstün bir duyu ve hisse sahip olan kulakları ile olası tehlikelere karşı tetikte olabilen tavşanlar, avlarını da bu kulakları sayesinde rahatça bulabilmektedirler. Tüm bunlara ilave olarak yetişkin ve sağlıklı bir tavşan koştuğunda 60 kilometre hıza kadar ulaşabilmekte ve gerektiğinde 5 metrelik sıçrayışlar yapabilmektedir.

Her ne kadar otçul hayvanlar olsalar ve bitki ağırlıklı beslenseler de tavşanların bazı türlerinin, özellikle fareleri avladıkları da bilinmektedir. Kalp atış hızı dakikada 130 ile 325 arasında atan tavşanların yaşam süreleri ise türlerine bağlı olarak 5-9 yıl arasında değişiklik göstermektedir.

Tavşan Türleri

Sayıları 60’ı bulan tavşan cinsleri arasında öne çıkan tavşan türleri şu şekilde sıralanabilir.

Kır Tavşanı

Avrupa Ada Tavşanı

Pamuk Kuyruklu Tavşan

Ankara Tavşanı

Cüce Tavşan

Rex Tavşan

Argente Tavşan

Havana Tavşan

Viyana Tavşan

Beveren Tavşan

İngiliz Tavşanı

Belçika Tavşanı

Yeni Zelenda Tavşanı

California Tavşanı

Evcil Tavşan Türleri

Tıpkı kediler gibi hijyenlerine oldukça düşkün olan tavşanlar; hem bu özelliği sebebiyle hem de sevimli bir tür olmalar nedeniyle, evcil hayvan olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Evde beslemek için kendilerine tavşan seçen insanlar, genellikle çok fazla büyümeyen, küçük boyutlara sahip tavşanları tercih etmektedirler. Hayvan severler tarafından evcil olarak tercih edilen 5 tavşan türü şu şekildedir:

Cüce Tavşan

Sahibine ve yaşam alanına duyduğu sadakat açısından diğer türlerden ayrılan Cüce tavşan, boyutları sebebiyle bu isimle anılmaktadır. 50 santimetre boya ve 2 kilogram ağırlığa ulaşabilen bu tavşan türü, insanlar tarafından tercih edilen tavşan türleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Hothot Tavşanı

Sahip olduğu sürmeli göz yapısıyla oldukça sevimli bir görüntüsü olan Hothot tavşanları; tıpkı cüce tavşanlar gibi küçük boyutlara sahip bir tavşan türüdür.

Rex Tavşanı

Diğer evcil tavşanlar arasında zekâsı ile ön plana çıkan Rex tavşanı; özellikle çocuklarla iyi anlaşmaktadır. Diğer türlere nazaran daha güçlü olan ve daha hızlı büyüyen bu tavşan türü güçlü bir sindirim sistemine sahiptir.

Aslanbaş Tavşanı

Kafasından bulunan yele sebebiyle bu isimle anılan Aslanbaş tavşanı; sakin ve sevgi dolu bir tavşan türüdür. Evler için en çok tercih edilen tavşan türlerinden bir tanesi olan Aslanbaş tavşanları, genellikle marul ve salatalık gibi sebzeler ile beslenmektedirler.

Hollanda Lop Tavşanı

Minyon yapısı ile tercih edilen bu tavşan türünün en belirgin özelliği çok miktarda su tüketmesidir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram