Güvercin Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Güvercin Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

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Mavi olanları hariç, tüylerinin renkleri ne olursa olsun, beyaz bir gagaya sahip olan güvercinler, yuvalarından uzağa uçtuklarında dahi kolaylıkla yuvalarına geri dönebilen bir kuş türüdür. Peki, Güvercin türleri ve cinsleri nelerdir? Türkiye’deki güvercin türleri hangileridir? İşte, tüm detaylar...

Güvercin Irkları

Yapılan araştırmalara göre, tarihte ilk kez günümüzden 5000 sene önce evcilleştirilmiş olan ve bugün insanlar tarafından hobi amaçlı olarak yetiştirilen güvercinler, yaklaşık olarak 250 türe ayrılmaktadır. Sayıları 250’ye varan bu güvercin ırkları kutuplar hariç neredeyse dünyanın her coğrafyasında yaşamaktadırlar.

Güvercin Özellikleri

Gerek şehir meydanlarında gerekse de hobi amaçlı yetiştirildiği köyler ve kentlerde sıklıkla karşımıza çıkan güvercin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Güvercinler sahip oldukları beyin yapıları ile manyetik değişimlere duyarlı olan hayvanlardır. Bu özellikleri sebebiyle yuvalarından çok uzağa uçan güvercinler, kolaylıkla yuvalarına geri dönebilmektedirler.

Mavi güvercinler hariç tüm safkan güvercinlerin gaga renkleri beyazdır. Mavi renkli güvercinlerde ise mor gagaya rastlamak mümkündür.

Yalnızca beyaz renkte olan güvercinler siyah gözlüdürler. Diğer güvercinlerin tümü açık bir göz rengine sahiptir.

İyi bir bakım ile 20 seneye kadar yaşayabilen güvercinler cinslerine göre tepeli ve tepesiz olarak ikiye ayrılmaktadırlar.

Tahıllardan elde edilen bir karışımla beslenen güvercinler, yırtıcılara karşı oldukça dayanıksız canlılardır.

Güvercinlerde beyaz, siyah, kırmızı, mavi ve sarı olmak üzere 5 farklı renk görülmektedir.

Ürkek ve elle tutulması zor olan güvercinler, insanlar tarafından uçuş performansına göre tercih edilmektedir.

Güvercin Türleri

Dünya genelinde sayıları 250’ye varan ve her bir cinsinde farklı bir ırka ve özelliğe rastladığımız güvercin türleri arasında öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir:

Posta güvercini

Yelpaze kuyruk

Hindu tavuskuyruk

Eski Alman mısırlısı

İngiliz posta güvercini

Carneau

Kral güvercin

Tippler

English pouter

Helmet

Çin baykuşu

Dragon

American show racer

Parlor lorrer

Turbit

Sırp yüksek uçucusu

Balon güvercin

Sihirazi güvercin

Gier

Bohemian pigeon

Lahor güvercin

Tahtalı güvercin

Kaya güvercini

Üveyik

Gökçe güvercin

Kumru

Taklacı güvercinler

Frillback güvercin

Bab güvercin

Dalıcı dönücü güvercinler

Kostüm güvercinleri

Filo güvercinler

Ses güvercinleri

African owl pigeon

Bresleu tumbler

Evcil güvercin

Türkiye’deki Güvercin Türleri

Kutuplar hariç neredeyse dünyanın her coğrafyasında yaşayabilme becerisine sahip olan güvercinler, 6 farklı türü ile Türkiye’de de yaşamlarını sürmektedirler. Şimdi gelin, Türkiye’deki güvercin türleri nelermiş birlikte göz atalım:

Kaya Güvercini

Mavi bir gövdeye ve yaklaşık olarak 30 cm boya sahip olan kaya güvercinleri, dünyanın en yaygın türlerinden bir tanesidir. Evcilleşmiş güvercinlerin atası olarak da kabul edilen bu tür, genellikle kırsal alanlarda yaşamaktadırlar.

Tahtalı Güvercin

Güvercin ailesinin en iri yapılı türü olan tahtalı güvercinler, dağlık alanlarda yaşamayı tercih eden bir türdür. Boyları 40 cm’ye kadar ulaşan bu kuşlar, iğne yapraklı ağaçlarla kaplı olan ormanlık alanlarda bolca görülmektedir.

Gökçe Güvercin

Ağaç ve kaya kovuklarında yaşamayı seven bu güvercin türü, Orta Anadolu coğrafyasında sıklıkla görülebilmektedir.

Evcil Güvercin

Yön ve yol bulma konusunda usta olan evcil güvercinler, yuvalarına olan bağlılıkları ile öne çıkmaktadırlar. Tüm dünyada hobi amaçlı yetiştirilen bu güvercin türü, doğası gereği insanlarla sıcak ilişki kurabilmektedirler.

Kumru

Bir güvercin çeşidi olan kumrular, insana oldukça yakın bir kuş türü olması sebebiyle, birçok yerleşim yerinde insanlarla beraber yaşamaktadırlar.

Üveyik

Yaz göçmeni bir kuş olan üveyik, ürkek yapısı sebebiyle insanlarla iletişim kurmaktan pek hoşlanmayan bir güvercin türüdür.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram