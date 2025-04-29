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        Haberler Gündem Güncel Tavas'a Aşevi yapılacak | Son dakika haberleri

        Tavas Belediyesi ve PASVAK işbirliği ile Aşevi yapılacak

        Denizli'nin Tavas Belediyesi ile Pamukkale Sağlık ve Eğitim Vakfı (PASVAK) iş birliği ile Aşevi yapılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:20
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        Tavas'a Aşevi yapılacak
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        Pamukkale Sağlık ve Eğitim Vakfı (PASVAK) Başkanı Bülent Topuz ve PASVAK Yönetim Kurulu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette öne çıkan gündem Tavas'a açılması planlanan Aşevi projesi oldu. Hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi kişilere sıcak yemek ulaştırmak amacıyla Tavas Belediyesi ve PASVAK'ın ortak çalışmaları ile Tavas'a Aşevi açılacak.

        PASVAK Yönetiminin ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şunları söyledi:

        "PASVAK'ın ilçemizde hizmete sunacağı Aşevi projesi için görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda, PASVAK Başkanı Bülent Topuz, PASVAK Müdürü Yusuf Eroğlu ve PASVAK Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Çıralı makamımızda misafirimiz oldular. Tavas Belediyesi olarak bu anlamlı projeye her türlü desteği sağlayacağız. İlçemize değer katacak bu güzel hizmet için emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

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