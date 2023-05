Tavan çökünce midye kabukları ortaya çıktı!

Betonunun dökülmesiyle midye kabukları ve çürüyen demirler ortaya çıktı. Dairede yaşayanlar endişeye kapılırken Kara, "Sabah saatiydi. Mutfağa geldim çay yapacaktım kendime, bir ses geldi. Sanki bina yıkıldı. Yere düştüm, baktım tavan komple yıkıldı. Ben burada 16 senedir oturuyorum. Diğer evlerin sahipleri burada değil, herkes kiracı. Ev sahipleri yurtdışında, kimse sahip çıkmıyor. Her an başıma, çocuklarımın başına bir şey gelir diye korkuyorum. Muhtarı aradım. İki adam geldi belediyeden, içeri dahi girmediler. 'Bir sıvacı çağır, sıvasın. Tamam bitti.' deyip gittiler, ilgilenmediler. Bu işlerde yetkili olanlar bizi görsün, bizi duysun, biz burada canız. Üç kızımla burada yaşıyorum. Ben 'Her an tavan düşer, neresi başıma gelir?' diye korkuyorum. İki ayrı odamız var, çaresizim. Ben zor durumdayım. Çarem olsa ben zaten çıkar giderdim. Ben buraya nasıl sıvacı getireyim. Komple yıkılmış tavan. Nasıl üstünü kapatayım. Sabahtan beri ben kendime gelemedim. Bir parça taş geldi ayağımı yaraladı." dedi.