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TAV Havalimanları'nın yüzde 46.12'lik payla en büyük ortağı olan Aeroports de Paris Grup'un (ADP) CEO'su Augustin de Romanet koronavirüs (Kovid-19) kaptı.

ADP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Romanet'in koronavirüs sonuçlarının pozitif çıktığı ve 14 gün 'istirahat edeceği' belirtildi. Açıklamada ayrıca bu durumun şirketin faaliyetlerini etkilemeyeceği vurgulandı.

HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ SINIRLI

12.5 milyar euroluk piyasa değerine sahip ADP'nin hisselerinde borsalardaki düşüşe rağmen haberin ardından saat 15.15 itibarıyla yüzde 2.7 düşüş yaşandı. Normalde bu düşüş belki 'sert' şeklinde tanımlanabilirdi ancak küresel piyaslardaki dalgalanmalar göz önünde bulundurulduğunda düşüşün sınırlı olduğu bile söylenebilir.

Yüzde 50'si Fransız devletine ait olan firmanın son dönemde özelleştirileceğine dair haberler Fransız basınında yer almıştı.

İSVEÇ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI DA KAPTI

Ünlü iş insanının ardından ekonomi dünyasını şoka uğratan bir koronavirüs haberi de İsveç'ten geldi. İsveç Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre bankanın Başkan Yardımcısı Martin Floden koronavirüse yakalandı.