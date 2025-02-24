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        Haberler Ekonomi Enerji TAV Havalimanları ve Arçelik'ten yeşil geleceğe yatırım - Enerji Haberleri

        TAV Havalimanları ve Arçelik'ten yeşil geleceğe yatırım

        Arçelik ve TAV Havalimanları, sürdürülebilir bir gelecek için iş birliğine imza atıyor. TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarının otopark alanlarına Arçelik Enerji Çözümleri'nin ürünleriyle güneş enerjisi santralleri (GES) kurulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 13:35 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:35
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        TAV Havalimanları ve Arçelik'ten yeşil geleceğe yatırım
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        Arçelik ve TAV Havalimanları, havacılık sektöründe yenilenebilir enerji kullanımına ivme kazandıracak bir iş birliğine imza attı. TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı’nın açık otopark alanları ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın kapalı otopark çatıları ve açık otopark alanlarına Arçelik markalı yerli üretim güneş enerjisi sistemleri ve güneş enerjili otopark sistemleri (carport) kurulacak.

        Toplamda 12,53 MWp kapasiteye sahip olacak projelerde 21.081 adet Topcon teknolojisine sahip güneş panelinin kurulumuyla yılda yaklaşık 19 milyon kWh yeşil elektrik üretimi hedefleniyor. Milas-Bodrum Havalimanı’ndaki sistemlerin kurulumlarını Entek Elektrik üstlenirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda sistemlerin kurulumları Solar Çatı Kurulum Hizmetleri tarafından gerçekleştirilecek.

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        "Türkiye’nin en büyük güneş enerjili aktif otopark sistem kurulumlarını devreye alıyoruz"

        Bu yıl 70. yaşını kutlayan Arçelik’in yenilenebilir enerji dönüşümü konusunda önemli adımlar attığını vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş iklim kriziyle mücadelede önemli bir kaldıraç haline geldi. Bu bilinçle 2023 yılında ülkemizde başlattığımız yenilenebilir enerji atılımımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye’de yıllık 600 MW kapasitede, ortalama 1 milyon adet güneş paneli üretim kapasitesine sahip tesislerimizde yapay zekâ desteğiyle tam kapasitede yüksek kaliteli güneş panelleri üretiyor; enerji depolama sistemi, inverter, solar kesintisiz güç kaynağı, elektrikli araç şarj istasyonu ve ısı pompasını içeren geniş ürün-hizmet portföyümüz ile hem işletmelerde hem de konutlarda yeşil dönüşümüne ivme kazandırmak için çalışıyoruz. İki havalimanında gerçekleştirilecek bu proje, enerji çözümlerimizi daha geniş bir alana taşıma fırsatı sunması açısından bizler için çok değerli. Proje kapsamında yılda yaklaşık 5 bin hanenin elektrik tüketimine eşdeğer yeşil elektrik üretilirken, 8 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçilecek. Bu yaklaşık 370 bin ağacın bir yılda tuttuğu karbon emisyonuna eşit. Proje kapsamında Türkiye’nin aktif olarak çalışacak en büyük güneş enerjili otopark sistem (carport) kurulumlarını da Arçelik güneş panelleriyle devreye alıyoruz. Yenilenebilir enerji atılımımıza ivme kazandıracak iş birliğimizin ülkemiz için artı değer yaratacağına ve sektör için de bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. 70 yıllık köklü geçmişimizle sürdürülebilirlik odağında çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        "Enerji verimliliğini artırırken yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanımını artırmak için çalışıyoruz"

        TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ise "TAV Havalimanları olarak operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için kapsamlı bir program yürütüyoruz. Tüm havalimanlarımızın 2030’da karbon-nötr, en geç 2050’de de net sıfır emisyona ulaşması için çalışıyoruz. Şu an İzmir, Ankara, Antalya ve Enfidha havalimanlarımız karbon-nötr statüsünde. Toplam 11 havalimanımız da sektörün en prestijli platformu olan Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında yer alıyor. Hedeflerimize ulaşmak için enerji verimliliğini artırırken yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanımını artırmak için çalışıyoruz. Arçelik’in çözümlerini kullanarak İzmir ve Bodrum’da yaptığımız bu pilot projeyle havalimanlarının enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağız. Bu projeyi önümüzdeki dönemde tüm havalimanlarımıza yaygınlaştırmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

        21 binden fazla güneş paneliyle yılda 19 milyon kWh elektrik üretilecek

        Milas-Bodrum Havalimanı’nda hayata geçecek projede, her biri 590Wp gücünde 11.280 adet Topcon teknolojisine sahip güneş paneliyle yıllık yaklaşık 10 milyon kWh elektrik enerjisi üretimi hedefleniyor.

        Yaklaşık 50 bin metrekarelik kurulum alanıyla 6,65 MWp toplam kurulu güce sahip olacak güneş enerjili otopark sistemleri (carport) projesi kapsamında yılda yaklaşık 2.636 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer yeşil elektrik üretilirken, 4.138 ton karbon emisyonunun da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın kapalı otopark çatıları ve açık otopark alanlarında her biri 600Wp gücünde 9801 adet Topcon teknolojisine sahip güneş paneli ile toplamda 5,88 MWp kapasiteye sahip güneş enerji santralinin kurulumu yapılacak. Proje yaklaşık 50 bin metrekarelik alana yayılacak. Kurulacak sistemlerle yıllık yaklaşık 9 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında yılda yaklaşık 2.372 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer yeşil elektrik üretilirken, 3.724 ton karbon emisyonunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

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