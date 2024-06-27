3. TURUNÇGİLLER

Portakal ve greyfurt gibi turunçgiller diyabetli kişiler için iyi bir seçimdir. Bu meyveler yalnızca düşük bir glisemik indekse (GI) (bir yiyeceğin kan şekeri düzeylerini ne kadar yavaş veya hızlı yükselttiğinin bir ölçüsü) sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda iltihabı azaltmaya ve sağlıklı glisemik kontrolü desteklemeye yardımcı olabilecek besinlerle de doludurlar.