Başrollerinde Büşra Pekin ve Gupse Özay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film vizyona girdiği 2017 yılından itibaren sinema severlerin büyük beğenisi topladı. 28 Nisan Perşembe günü Star TV ekranlarında saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak olan Tatlım Tatlım filminin konusu ne, oyuncuları kim, Tatlım Tatlım filmi nerede çekildi gibi soruların yanıtı haberimizde...
TATLIM TATLIM FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir partide tanışan dört çiftin tanışmalarından itibaren geçirdikleri aşamaları mizahi bir dille anlatan Yılmaz Erdoğan'ın oyununun beyazperde uyarlamasında kadro bir hayli zengin olacak. Komedinin yeni nesil sevilen kadınları Gupse Özay, Büşra Pekin, Aylin Kontente ve Şebnem Bozoklu'nun boy göstereceği filmin erkek oyuncu cephesinde de Fatih Artman, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin ve Bülent Emrah Parlak yer alıyor. Yılmaz Erdoğan imzalı, üç yıl boyunca kapalı gişe oynanan tiyatro oyunu Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın sinema uyarlaması, 17 Mart 2017'de gösterime giriyor.
TATLIM TATLIM OYUNCULARI KİMLER?
Gupse Özay
Büşra Pekin
Aylin Kontente
Şebnem Bozoklu
Bülent Emrah Parlak
Çağlar Çorumlu
Serkan Keskin
Fatih Artman
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