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        Haberler Yaşam Tatlılardan vazgeçemeyenler için: Ramazan Bayramında uygulayabileceğiniz 8 sağlıklı beslenme stratejisi!

        Bayramın şeker yükünü hafifletmek: Sağlıklı beslenme için 8 ipucu!

        Ramazan Bayramı'nda aşırı tatlı tüketimi vücutta hazımsızlık ve şişkinliğe yol açabilir. Peki, bu durumdan kurtulmak için neler yapılabilir? İşte, sizin için Şeker Bayramında uygulayabileceğiniz 8 sağlıklı beslenme stratejisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 21:50 Güncelleme: 10.04.2024 - 21:50
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        • 1

          Bayramlar, insanları bir araya getiren ve bolca tatlı tüketilen zamanlardan biridir. Ancak böyle günlerde, özellikle ramazan ayı boyunca oruç tutulduktan sonra yediklerimize dikkat etmek daha zor olabilir. Bu yüzden sizin için Ramazan bayramında tatlı tüketimine nasıl dikkat edebileceğinize dair birkaç ipucu hazırladık. İşte, bayramda şeker yükünü hafifleterek beslenme düzenini düzeltmek isteyenler için detaylar...

        • 2

          Su içmek sindirimi kolaylaştırır, toksinlerin atılmasına yardımcı olduğundan aklınıza geldikçe veya yemeklerden 15 dakika önce su içerek vücudunuz için gereken suyu alabilirsiniz. Bununla birlikte çay veya kahve tüketmek istediğinizde su tüketmeniz daha yararlı olabilir.

        • 3

          3. YETERLİ SU TÜKETMEK

          Ramazan ayı boyunca günlük su tüketim oranı belirli saatler arasında kaldığından vücudunuz bu duruma alışabilir ve susamadığınızı düşünebilirsiniz.

        • 4

          1. ESKİ BESLENME DÜZENİNİZE DÖNMEYE ÇALIŞMAK

          Ramazan ayı boyunca sadece iftar ve sahurda yemek yemek alışkanlıklarınızı ve sahip olduğunuz yeme rutininize etki etmiş olabilir. Bu sebeple hemen arkasından gelen Ramazan bayramı da eski düzeninize geçmeniz önünde engeller oluşturabilir. Bunu engellemek için normalde 2 veya 3 öğün tüketiyorsanız yine aynı şekilde beslenmeye yavaştan dönebilirsiniz.

        • 5

          2. TATLI ALIMINIZI SINIRLANDIRMAK

          Eski yeme düzeninize dönerken bir yandan her ara öğünde veya gittiğiniz misafirlikte ikram edilen tatlılara dikkat edebilirsiniz. Genellikle şerbetli olan bu tatlılar oldukça yüksek kalorilere sahip olduğundan -neredeyse bir ana öğünde aldığınız kalori kadar- hazımsızlık, kilo alma, şişkinlik gibi durumlara yol açabilir bu yüzden her ikrama evet dememenizde fayda olabilir.

        • 6

          Örneğin gittiğiniz her yerde tüm tabağı bitirmek yerine ailecek bir veya iki tabak alıp sadece tadına bakabilirsiniz böylelikle hem karşı tarafı kırmamış olursunuz hem de tatlı ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

        • 7

          4. BAYRAM KAHVALTILARINI HAFİF YAPMAK

          Bayram sabahı kahvaltıları özenilerek hazırlanır ve birçok çeşit içerir ancak bu tarz kahvaltılar gün içerisinde tüketilecek diğer yiyeceklerle birleştiğinde vücudu rahatsız edebilir.

        • 8

          Bu sebeple daha hafif, protein ağırlıklı kahvaltı yapmak gün içerisinde porsiyon kontrolü sağlandığı sürece istediklerinizi tüketmenizi sağlayabilir. Pide yerine tam tahıllı ekmekler, yumurta gibi yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

        • 9

          5. EGZERSİZ YAPMAK

          Ramazan ayında vücudunuz olduğundan daha yorgun hissettiğinden egzersize ara vermiş olabilirsiniz bu yüzden fiziksel aktivitenizi yeniden artırmak için misafirliğe gittiğiniz apartmanlarda asansör yerine merdivenleri kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra mesafe kısaysa arabaya binmek yerine yürüyebilirsiniz.

        • 10

          Yürümek, yediğiniz yemekleri sindirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca fiziksel aktivitede bulunmanız bağırsak hareketlerini artırabilir, kan şekeri ve kolesterolünüzü azaltabilir bu yüzden öğünlerinizden sonra hareket etmeye özen gösterebilirsiniz.

        • 11

          6. GECE YEMEMEYE ÖZEN GÖSTERMEK

          Ramazan boyunca sahurda yemek yenildiğinden vücudunuz bu duruma alışmış olabilir ancak bu durumu Ramazan bittikten sonra da sürdürmek size kilo olarak dönebilir. Bu sebeple gece uyansanız bile yemek yememeniz sizin için daha iyi olabilir. Su içip yatmak da işe yarayan yöntemlerden olabilir.

        • 12

          7. ÖĞÜNLERDE SEBZE TÜKETMEK

          Lif, mineral ve vitamin açısından zengin olan sebzeleri tüketmek sindirim sisteminiz üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. İçerdikleri kalori bakımından da düşük olan sebzelerle öğününüze başlamak daha erken doymanızı sağlayarak hamur işi gibi daha sağlıksız yiyecek tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca kabızlık sorunu çekenler için de iyi bir seçenektir.

        • 13

          8. TATLILARI ERKEN SAATTE TÜKETMEK

          Fiziksel aktivite açısından aktif olduğunuz bir zaman diliminde tükettiğiniz tatlıları yakmak daha kolaydır bu yüzden günün erken saatlerinde, akşam saatine bırakmadan tatlı tüketmek daha iyi olabilir. Ancak bu noktada alınan kalorinin değişmediğini söylemek önemlidir.

          Kaynak: Daily Sabah, Times of India, US Department of Agriculture

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