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        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam Tatlı iftardan kaç saat sonra yenmeli? - Ramazan haberleri

        "Tatlıyı iftardan en az 2 saat sonra tüketin"

        Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, iftarda aşırı şerbetli ve yağda kızartılan hamur tatlılarından uzak durulması gerektiğini ifade ederek, "İftar sırasında veya hemen sonrasında yapılacak tatlı tüketimi, sindirim problemlerine ve kan şekeri bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle tatlının iftardan en az 2 saat sonra tüketilmesi daha doğru olacaktır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 19:30 Güncelleme: 18.03.2024 - 18:21
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        • 1

          Ramazanda sağlıklı beslenmek için yemek seçimi ve yemek süresine dikkat edilmesi gerektiğini işaret eden Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, vücudun iftara kadar uzun süre aç kalması nedeniyle, kan şekerinde düşme yaşanmasının doğurabileceği risklere ve tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti.

        • 2

          "HAFTADA 2 PORSİYONU GEÇMEYİN"

          Ramazan’da uzun saatler aç kalınacağı için oluşacak kan şekeri düşüklüğü sebebiyle tatlı krizleri yaşanabileceğinin altını çizen Diyetisyen Nasuhbeyoğlu, “Şeker hastalığınız yoksa haftada 2 porsiyonla sınırlı kalacak şekilde sütlü tatlılar tercih edilebilir.

        • 3

          Ramazan ayında tatlı tüketmek istiyorsanız, diyet programınızdan 1 su bardağı süt, 1 dilim ekmek, 1 orta boy meyve hakkınızı eksilterek; haftada bir gün, 1 porsiyon sütlü bir tatlı, 1 porsiyon meyve tatlısı veya 1 porsiyon güllaç tüketebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

        • 4

          "SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN"

          Tatlı tüketiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktanın hazır satın almaktansa evde kendimizin yaptığı, içeriğini bildiğimiz sütlü tatlıların tercih edilmesi olduğunu vurgulayan Nasuhbeyoğlu, “İftarda aşırı şerbetli, yağda kızartılan hamur tatlılarından uzak durulmalıdır.

        • 5

          İftar sırasında veya hemen sonrasında tatlı tüketimi, sindirim problemlerine ve kan şekeri bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle iftardan en az 2 saat sonra tüketilmesi daha doğru olacaktır” diye konuştu.

        • 6

          "MEYVELİ TATLILAR POSA İHTİYACINI GİDERİR"

          Ramazan’da hangi tatlıların tüketilmesinin uygun olacağı hakkında açıklamalarda bulunan Nasuhbeyoğlu, şunları söyledi: “Ramazan’da sütlaç, güllaç, muhallebi ve dondurma gibi sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Böylece enerjisi düşük, protein, kalsiyum ve fosfor içeriği yüksek beslenilmiş olur. Meyve ve sütün birleştiği tatlılar, taze mevsim meyveleriyle hazırlanan kompostolar ve kuru incir, kayısı, hurma, üzüm gibi kuru meyvelerle yapılan hoşaflar tatlı tüketiminde en doğru seçenek olacaktır. Meyvelerle hazırlanan tatlıların tercih edilmesi ayrıca günlük posa ihtiyacına da katkı sağlayacaktır.”

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