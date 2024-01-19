Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor

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Batı ve güney bölgelerde sıcak bir hafta oldu. Mevsim normallerinin 3-4°C üzerinde sıcak bir haftayı geride bırakıyoruz. Cumartesi günü ise Marmara’dan itibaren Türkiye’de yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyoruz. En çok Trakya’da ve İstanbul çevresinde yağacak, cumartesi gün boyu yağmurlu geçecek görünüyor. Edirne, İstanbul, Kocaeli ve Bursa ile Çanakkale’de şehir merkezlerinde uzun süreli yağış, aksaklıklara yol açabilir.

İstanbul’da tahmini saat 11.00 - 12.00 sularında başlayacak yağmur, şehir genelinde pazar sabahına kadar sürecek görünüyor. Cumartesi akşamı yağışın kuvvetleneceği saatler olacak, İstanbul-Düzce arasında tepeler karla karışık yağmur ve bir miktar kar görebilir.

REKLAM TÜRKİYE GENELİNDE YENİ BİR SOĞUK DALGA Pazar sabahı olurken soğuk rüzgarların hakim olmasıyla yağışlar Eskişehir-Afyonkarahisar-Ankara arasında kar şeklinde olacak. Düzce, Karabük, Kastamonu yükseklerinde de pazar günü kar yağışı bekliyoruz. Batı Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu’ya uzanan kar yağışları, şehirlerarası yollarda ulaşımı olumsuz etkileyecektir. Pazar günü yolculuk yapacak olan araçlarda kış lastiği ve yolda kalma ihtimaline karşı alınacak tedbir önemli görünüyor. Pazar gecesi yaklaşırken yağışlar artık batıdan ayrılarak Sivas-Elazığ-Erzincan ve çevre illerde kuvvetli biçimde etkili olacak, Doğu Anadolu ile Güneydoğu, pazarı ve pazartesiyi kar yağışı altında geçirebilir. Yarı yıl tatili başlarken en çok kar Türkiye’nin doğu bölgelerinde olacak. İstanbul 17°C ile girdiği sömestr tatilinde, bu pazar ve yeni haftanın ilk günü pazartesi 5°C’ye kadar soğuyacak. Bu hızlı soğuma kuvvetli rüzgarlarla gerçekleşirken Marmara’da daha çok şehirlerarası deniz ulaşımı pazar öğle saatleri aksayabilir.

Yeni haftanın ilk 3 günü şimdiden güneşli ama soğuk görünüyor. Tam bir kış güneşi, gündüz Ankara 3°C, İstanbul 7°C, İzmir 11°C gibi en yüksek sıcaklıklar kaydedebilecek. Yağışlar kesildikten sonraki bu duruma da dikkat etmekte yarar var. Geceler Ankara’da -5°C’ye kadar soğuyacak. Doğuda yer yer -20°C’lerde sert ayazlar yaşayacağız. Gelecek hafta pazartesi gecesinden itibaren her gece bu dondurucu hava nedeniyle yine şehirlerarası yolculuklar (Buzlanma ve don nedeniyle) riskli olabilir. İyi hafta sonları olsun. Fotoğraflar: AA