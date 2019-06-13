13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Sigorta Yurtdışı Seyahat Sigortası, pasaport kaybını, çifte rezervasyon sebebiyle yaşanan gecikmeleri, hatta kaybolan, zarar gören, çalınan kayak ve snowboard ekipmanlarını güvence altına alıyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, “Yurtdışı seyahat sigortası, yalnızca vize alınırken, mecburen yaptırılması gereken bir sigorta olarak algılanmamalı. Ürün, yurtdışına çıkacak olan sigortalılar için hayati teminatlar içeriyor. Seyahat masraflarıyla karşılaştırıldığında son derece cüzi kalan bir prim tutarı ile, pek çok risk güvence altına alınıyor. Anadolu Sigorta olarak yurtdışı seyahat sigortası ürünümüzle, standart teminatların ötesinde pek çok riski de güvence altına alıyoruz. Dolayısıyla seyahat edeceklere sigorta yaptırmalarının yanı sıra seçtikleri ürünün teminat içeriğini incelemelerini de öneririm” dedi.
KONAKLAMA UZAYABİLİYOR
Anadolu Sigorta Yurtdışı Seyahat Sigortası’nın fark yaratan özelliklerine dikkat çeken Metin Oğuz bu özellikleri şöyle sıraladı: “Sunduğumuz üründe pasaport ya da bilet kaybı yaşandığı durumlarda 200 Euro’ya kadar kayıp, teminata dahil. Sigortalı yurtdışındayken pasaportunun veya Türkiye’ye dönüş tarifeli uçak biletinin kaybolması durumunda, sigortalının geçici bir pasaport çıkartabilmesi için gitmesi gereken en yakın resmi kuruma veya yeni bir uçak bileti alabilmesi için gitmesi gereken en yakın turizm acentesi veya havayolları ofisine, yeni belgeyi teslim alıncaya kadar oluşabilecek ulaşım masrafları karşılanıyor. Çifte rezervasyon nedeniyle olan gecikmeler 150 Euro’ya kadar teminata dahil olurken, ek prim ödenmesi halinde teslim işlemi yapılmış, tarifeli havayolu uçuşlarında kaybolan, zarar gören, çalınan kayak ve snowboard ekipmanları 350 Euro’ya kadar teminat altına alınabiliyor. Ayrıca yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması da yine Anadolu Sigorta Yurtiçi Seyahat Sigortası ile teminat altında.”
SEYAHAT İPTALİNE 500 EURO
Anadolu Sigorta Yurtdışı Seyahat Sigortası’nın ön plana çıkan diğer teminatları ise şöyle:
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