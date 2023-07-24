Tatilcilerin korkulu rüyası son buluyor! Bu yöntemler güneş yanıklarını geçiriyor!

GÜNEŞ YANIĞINA DOĞAL ÇÖZÜMLER

Güneş yanıkları için en acil yöntem soğuk su, ılık duş ve soğuk kompres uygulamasıdır.Çünkü bölgede yanık oluştuğu için bölgedeki ısı artışı oldukça yüksektir ve cildin soğutularak ısının azaltılması gerekmektedir. Soğuk suda ıslatılmış bir bez ya da havlu ile bölgeye soğuk uygulaması yapılabilir. Bu uygulama acı, ağrı ve su toplamasını önleyecektir. Fakat güneş yanığı olan bölgeye soğuk uygulamanın buz ile yapılması oldukça yanlıştır ve asla tavsiye edilmez.