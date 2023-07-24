Tatilcilerin korkulu rüyası son buluyor! Bu yöntemler güneş yanıklarını geçiriyor!
Tatil mevsiminde en çok karşılaşılan sorunlardan biri güneş yanıklarıdır. Farkında olmadan güneşte fazla kalındığında vücutta acı verici ve rahatsızlık yaşatan güneş yanıkları meydana gelebilir. Peki, güneş yanığı nasıl geçer? Evde güneş yanığı geçirme yöntemleri nelerdir? Güneş yanığı iz bırakır mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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Yaz aylarının en keyif veren anları denize, havuza girmek, güneşlenmek gibi aktiviteler olsa da bunun sonucunda yüksek miktarda güneş ısısına maruz kalındığı için vücutta acı verici güneş yanıkları meydana gelebilir. Kişilerin hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen güneş yanıklarını evde uygulanan yöntemlerle de hafifletmek mümkün. İşte güneş yanığı hakkında bilinmesi gerekenler...
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GÜNEŞ YANIKLARI NASIL OLUR?
Güneş yanıkları, cildin yüksek miktarda ve uzun süre ile güneş ışınlarına maruz kalması ile meydana gelir. Cildin üst tabakasında meydana gelen güneş yanıkları hafif güneş yanıkları olarak nitelendirilir. Cildin alt tabakasında da gelişecek kadar şiddetli güneş yanıkları ise tehlikeli güneş yanıklarıdır.
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GÜNEŞ YANIĞINA HANGİ YAĞLAR İYİ GELİR?
Güneş yanıkları için sıklıkla tercih edilen yağlar şu şekildedir;
Nane yağı
C vitamini yağı
Lavanta yağı
Çay ağacı yağı
Okaliptüs yağı
Papatya yağı
E vitamini yağı
Sardunya yağı
Yukarıda sayılan yağların antioksidan özellikleri mevcuttur. Bu sayede hücreleri yenilerler ve güneş yanıklarını iyileştirirler.
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GÜNEŞ YANIĞINA DOĞAL ÇÖZÜMLER
Güneş yanıkları için en acil yöntem soğuk su, ılık duş ve soğuk kompres uygulamasıdır.Çünkü bölgede yanık oluştuğu için bölgedeki ısı artışı oldukça yüksektir ve cildin soğutularak ısının azaltılması gerekmektedir. Soğuk suda ıslatılmış bir bez ya da havlu ile bölgeye soğuk uygulaması yapılabilir. Bu uygulama acı, ağrı ve su toplamasını önleyecektir. Fakat güneş yanığı olan bölgeye soğuk uygulamanın buz ile yapılması oldukça yanlıştır ve asla tavsiye edilmez.
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GÜNEŞ YANIKLARI İZ BIRAKIR MI?
Uzun süre güneşe maruz kalma sebebiyle ortaya çıkan güneş yanıklarında vücut su toplar ve şiddetli ağrılar meydana gelebilir. Bu tür yanıklarda iz bırakma olasılığı daha yüksektir fakat hafif yanık ve kızarıklığın olduğu cildin sadece üst tabakasında yer alan yanıklar, iz bırakmaz. Çok küçük çocukların ve aşırı beyaz tenlilerin güneşe çıkarken daha dikkatli olması gerekir.