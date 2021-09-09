Rus bakanın ölümüne ilişkin ilk detaylar!

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Norilsk kentinde bakanlığa bağlı birimler arası arama-kurtarma tatbikatı sırasında hayatını kaybeden 55 yaşındaki Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Ziniçev'in ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Andrey Guroviç bir yayına canlı telefon bağlantısı ile katılarak, Ziniçev'in hayatını kaybettiği ana ilişkin detayları aktardı.
Rus film yönetmeni Aleksandr Melnik'in tatbikat alanındayken ayağının kaydığını ve suya düştüğünü belirten Guroviç, Ziniçev'in tereddüt etmeden Melnik'i kurtarmak için arkasından atladığını ve kafasını kayalığa çarparak yaralandığını aktardı. Guroviç açıklamasında, "Ziniçev, Bakan olduğunu dikkate almaksızın bir an tereddüt etmeden kurtarıcı gibi atlayarak, büyük bir kahramanlık yaptı. Hayatı boyunca da böyleydi" dedi.
Rus gazeteci Margarita Simonya da Bakan Ziniçev’in ölümünün ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak, "Ziniçev ve bir operatör, kıyının kenarındaydı. Operatör kayıp suya düştü, yanlarında başkaları da bulunuyordu ancak kimse daha neler olup bittiğini anlamadan Ziniçev adamın arkasından suya atladı ve bir kayaya çarptı. Onu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti, huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Ziniçev'in katıldığı tatbikatla ilgili kamuoyuyla paylaştığı bilgilerde, tatbikatın uluslararası bir tatbikat olduğuna dikkat çekildi. Bakanlık, Finlandiya, Danimarka, ABD, Kanada ve Norveç dahil olmak üzere 20 ülkeden 50 temsilcinin tatbikatı izlediğini ve yönetmen Aleksandr Melnik’in de yeni bir projesinde kullanmak üzere görüntü çekmek amacıyla tatbikata katıldığını aktardı. Suya düşen yönetmen Aleksandr Menik’in de yaşamını yitirdiği aktarıldı.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Ziniçev'in ölümüyle ilgili Rusya hükümeti de ayrıca bir başsağlığı mesajı yayınlarken, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ziniçev'in ölümüyle ilgili bilgilendirildiğini ifade etti. Peskov, "Devlet Başkanı Putin, Yevgeniy Ziniçev'in in trajik ölümüyle ilgili olarak başsağlığı dileklerini iletiyor. Birlikte çalıştıkları onca yıl oluşan bir bağ söz konusu, bu büyük bir kayıp” dedi.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in trajik ölümüyle ilgili ailesine ve yakınlarına derin taziyelerini iletti” denildi.
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