Koç Holding iştiraklerinden Tat Gıda, şirketin ciro ve kârlılığı içindeki payı düşük olan makarna ve unlu mamuller işkolundan çıkma kararı aldı. Şirket bu işkolundaki mevcut markalarını ise 8 milyon TL + KDV bedelle Durum Gıda'ya devredecek.

PASTAVİLLA'DA ÜRETİM 2 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, makarna ve unlu mamuller iş kolunda faaliyet gösteren Pastavilla işletmesinde üretim

faaliyetlerinin 2 Eylül itibarıyla, satış faaliyetlerinin ise marka devrinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına karar

verildiği belirtildi.

ÜÇ MARKASINI DEVREDECEK

Açıklamada, "Bu iş kolunda şirketimizce sahip olunan Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Rekabet Kurumu

onayına tabi olmak üzere, şirketimiz ilişkili tarafları arasında yer almayan Durum Gıda'ya pazarlık usulü ile belirlenen toplam 8 milyon TL + KDV peşin bedel ile devredilmesine; gelecekte uygun koşulların oluşması halinde, fabrika arazisi, üretime yönelik malzeme ve ekipmanların satışına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada, satış gelirinin tamamının dönem karına yansıyacağı belirtildi.

1995 YILINDA KOÇ TOPLULUĞU BÜRYESİNE GEÇMİŞTİ

Pastavilla hisselerinin tamamı 1995 yılında Koç Topluluğu bünyesine geçmişti. Pastavilla, Kartal ve Lunch&Dinner markaları ile makarna ve unlu mammüller üretiyor.

Şirketin 2018 yılı faaliyet raporuna göre Tat Gıda geçtiğimiz yıl 39 milyon TL net kar elde etti. Şirketin 2018 yılı net satışları 1 milyar 155 milyon TL oldu.