Ev, araç alma hayali kuran veya borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi çekmek isteyen pek çok tüketici 2019 kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuna kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası’nın 2019 yılı son faiz indirimlerini açıklamasının hemen ardından birçok özel ve devlet bankaları da kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladılar. Peki, Banka kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bu makalemizde taşıt kredisi faiz oranları son durumunu sizler için araştırıp hazırladık…

Merkez Bankası'nın artarda yapmış olduğu faiz indirimlerinin ardından gerek kamu ve gerekse de özel birçok banka da ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faizlerinde indirime gidileceği konusunda açıklamalar yaptı. Bu noktada tüketiciler araç sahibi olmak isteyen veya yüksek faizlerle çekilmiş olan borçlarını kapatmak adına bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Aşağıda bankaların minimum ve maksimum değerdeki kredi limitine uygulanacak vade oranlarını, bu oranlar doğrultusunda da uygulanacak taşıt kredi faiz oranlarını sunduk size.