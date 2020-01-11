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Yılın ikinci yarısında Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesine paralel olarak gerileyen gerileyen konut kredi faizleri ve gayrimenkul satışlarının hareketlenmesi, büyükşehirlerde taşınma oranını hareketlendirdi.

Gelişen olan piyasalara odaklı gayrimenkul bilgi şirketi olarak hizmet veren REIDIN ve taşınmak isteyen kişilerle evden eve nakliyat firmalarını bir platformda buluşturan Enakliyat'ın hazırladığı Enakliyat Taşınma Endeksi’nin 2019 yılı son çeyrek raporu yayımlandı.

Buna göre, İstanbul ve Ankara'da taşınmalar, 2018 yılı son çeyreğine göre sırasıyla yüzde 20.29 ve yüzde 61.16 arttı. İstanbul genelinde Ümraniye, yüzde 6.50 ile en çok taşınan ilçe olurken, yüzde 6.05 ile İstanbulluların taşınacak yer olarak Kadıköy'ün ardından en çok tercih ettiği ilçe oldu.

İstanbul'da en çok tercih edilen mahalle ise yüzde 1.07 ile Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi oldu. En çok taşınan mahalle ise yüzde 1.55 ile Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi olarak kayıtlara geldi.

Başkent Ankara'ya ise Çankaya ilçesi damgasını vurdu. REIDIN Enakliyat taşınma endeksine göre en çok taşınan ilçe yüzde 32.61 ile Çankaya olurken, hedef ilçe olarak da Çankaya yüzde 20.95 ile başı çekti. Yani taşınanların neredeyse üçte biri Çankaya'dan çıkarken, 5'te 1'inin tercihi yine Çankaya olarak kayıtlara geçti.

Mahalle bazında en çok taşınanlar ise yüzde 2.17 ile Çankaya ilçesine bağlı Birlik, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman ve Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz mahallesi oldu. Etimesgut'un Bağlıca Mahallesi yüzde 3.24 ile taşınanların en çok tercih ettiği lokasyon olarak belirlendi.