Tashih ne demek? Tashih sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

TASHİH TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, tashih şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "tahsih, tahhis" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "tashih"tir.

TASHİH SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki anlamı "Düzeltme, düzelti" olan tashih, Arapça kökenlidir.