Tas kebap nasıl yapılır?

TAS KEBABI KAÇ KALORİ?

İçeriğindeki kuşbaşı et ile A vitamini ve protein açısından zengin olan tas kebabının bir porsiyonu yaklaşık 213 kaloridir.

TAS KEBAP TARİFİ

Malzemeler:

Yarım kilo kuşbaşı dana eti

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sıvıyağ

50 gram kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet havuç

2 adet patates

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Nasıl yapılır?

Tas kebabı pişirmeyi planladığınız tencereyi yağlarla beraber ocağa alın. Kuşbaşı etlerinizi atın ve suyunu salıp çekene kadar tencerenin kapağını kapalı tutun. Ardından önce yemeklik doğranmış soğanları ve bütün şekilde sarımsakları atıp karıştırın. Etlerle birlikte hafif bir renk alana kadar kavurun, salçayı ekleyin ve karıştırın. Ardından sıcak suyu tencereye aktarın. Küp küp doğranmış havuç ve patatesleri ilave edin. Tane karabiber ve tuzu katın.

Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Kıvamlı bir sos halini alan suyu ve sebzelerle birlikte pişen eti, sıcak olarak bekletmeden servis edin. Afiyet olsun...