Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncuları ile merak konusu oluyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizide Ekin Koç Umut’a, Serra Arıtürk Alev’e, Ozan Güven Harun’a hayat veriyor. Yeni bölüm tanıtım fragmanında babasının başına gelenlerden sonra tek başına kalan Umut’un duygusal anları ile açılış yapan fragman sürükleyici sahneleri ile de öne çıkıyor. Peki Taş Kağıt Makas konusu ne, oyuncuları kim? Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosunda kim kimdir?