TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU, GERÇEK HİKAYEDEN Mİ ALINTI?

Güçlü bir hafızaya sahip olan Umut (Ekin Koç), babasını kurtarmak uğruna olan çabasında da bu hafızadan destek alır. Alev (Serra Arıtürk) onun bu yoldaki en büyük destekçilerinden biridir. Hukuk savaşındaki yardımcıları ise Harun (Ozan Güven) ve Süreyya (Hande Ataizi) olacaktır. Fakat suç dünyasının aranan isimlerinden Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve sosyopat bir kişiliğe sahip olan Fecir (Burak Yörük), Umut'un yoluna çıkacak engellerden sadece bazısıdır.