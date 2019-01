Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir baba tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu.

AA'nın haberine göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki evlerinde baba Ali T. ile oğlu Mustafa Can T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali T., Mustafa Can T.'yi pompalı tüfekle vurdu. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mustafa Can T.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali T. ise gözaltına alındı.