Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, olay saat :01.05 sıralarında İshaklı mahallesi Rüzgarlı bahçe Sokak No:9’da meydana geldi.

Kardeşler arasında belirlenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında iddiaya göre M.C (24),tartıştığı kardeşi Y.C (18) bıçakla yaraladı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Y.C’nin tedavisi sürerken, şüpheli M.C, Polenezköy Polis Merkezi Amirliğinde görevli polisler tarafından olarak Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından M.C mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Akşam saat 07:37 sıralarında Y.C yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yetirince konu ile ilgili şüpheli M.C yeniden gözaltına alındı. Sağlık raporu alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan M.C tutuklanarak cezaevine gönderildi.