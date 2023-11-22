Eğlence mekânında çalışan kadın dehşet saçtı: Müşteriyi başından vurdu
Kırklareli'nde eğlence mekânında çalışan kadın, tartışmada müşteri Murat Ayata'yı tabancayla başından vurdu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekânında çıkan tartışmada Özbekistan uyruklu Gülnara Tojibayava (26), Murat Ayata'yı başından vurdu.
DHA'nın haberine göre olay, önceki gece yarısı Yılmazlar Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'taki eğlence mekânında meydana geldi.
ÇALIŞAN KADIN İLE ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTIFotoğraf: İHA
Müşteri olarak gelen Murat Ayata ile mekânda çalıştığı belirtilen Gülnara Tojibayava arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Tojibayava, Murat Ayata'nın belindeki tabancayı alıp ateş açtı.
BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA AĞIR YARALANDIFotoğraf: DHA
Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Murat Ayata, adrese gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
KADIN İLE MEKÂN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDIFotoğraf: AA
Olaydan sonra kaçan Tojibayava polis tarafından yakalanırken, mekân sahibi A.S. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tojibayava, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.