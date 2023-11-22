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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırklareli'nde eğlence mekanında dehşet: Çalışan kadın müşteriyi başından vurdu - Son dakika haberleri

        Eğlence mekânında çalışan kadın dehşet saçtı: Müşteriyi başından vurdu

        Kırklareli'nde eğlence mekânında çalışan kadın, tartışmada müşteri Murat Ayata'yı tabancayla başından vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:41
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekânında çıkan tartışmada Özbekistan uyruklu Gülnara Tojibayava (26), Murat Ayata'yı başından vurdu.

        DHA'nın haberine göre olay, önceki gece yarısı Yılmazlar Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'taki eğlence mekânında meydana geldi.

        ÇALIŞAN KADIN İLE ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Müşteri olarak gelen Murat Ayata ile mekânda çalıştığı belirtilen Gülnara Tojibayava arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Tojibayava, Murat Ayata'nın belindeki tabancayı alıp ateş açtı.

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        BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Murat Ayata, adrese gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        KADIN İLE MEKÂN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Olaydan sonra kaçan Tojibayava polis tarafından yakalanırken, mekân sahibi A.S. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tojibayava, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #son dakika haberleri kırklareli
        #Lüleburgaz
        #Son dakika haberler
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