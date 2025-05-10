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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta elektrik direğine çarpan motosikletli öldü | Son dakika haberleri

        Tarsus'ta elektrik direğine çarpan motosikletli öldü

        Mersin Tarsus'ta önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yapan motosikletin sürücüsü, elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 01:06 Güncelleme: 10.05.2025 - 01:06
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        Elektrik direğine çarpan motosikletli öldü
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        Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Y.A. (25), önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, kaza yerindeki incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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