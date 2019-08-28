28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mersin'in Tarsus Belediyesine ait depolarda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkili yasaklı yayınlar bulunduğu bildirildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye ait depoları denetleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın depolardaki materyaller üzerinde detaylı incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Tüm kitap, belge, promosyon ürünleri ve basılı-görsel materyallerin incelenmesi sonunda, depolarda terör örgütü FETÖ/PDY ile ilişkili yasaklı yayınlar bulunduğu ifade edilen açıklamada, konunun ilgili kurumlara iletildiği ve durumun tutanak altına alınarak gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, savcılık ve emniyet yetkililerini davet ettiklerini, gerekli incelemelerin başlatıldığını belirterek, şu iddialarda bulundu:
"15 Temmuz darbe girişiminin ardından yasaklı yayınevlerine ait tüm kitap, dergi, CD vb. yayınların alınan kararlar doğrultusunda toplatılması ve imhasını gerektiren durumlar söz konusuyken, eski Tarsus Belediyesi yönetimince kurum içi depolarda yasaklı yayınevlerine ait materyallerin barındırılması, güvenlik güçlerine teslim edilmemesi ve imha edilmeme gerekçelerini merak etmekle birlikte, Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri davet edilerek gerekli incelemeler başlatıldı."
BİR ÖNCEKİ BAŞKANDAN AÇIKLAMA
Eski Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY soruşturmaları ve alınan tedbirler gereğince Mersin Valiliğinin 03.08.2016 tarihli kamu kurumlarına gönderdiği yazısında, kütüphanelerde ve okuma salonlarında bulunabilecek, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı olduğu tespit edilen yayınevlerine ait kitapların var ise bunların tespit edilerek okuyucu hizmetinden çekilmesinin istendiğini belirtti.
Bu yazıya istinaden Kütüphane Müdürlüğüne bağlı okuma salonlarında bulunan onbinlerce kitabın tek tek incelendiğini aktaran Can, şöyle devam etti:
"Yasaklı yayınevlerine ait olduğu değerlendirilen kitapların isimleri 12.10.2016 tarihli tutanakla tespit edilerek Valiliğimizin talimatı ile okuyucu hizmetinden çekilip, imhası yönünden aksi bir talimat olmadığı için belediyeye ait depoda kolilenerek muhafaza altına alınmıştır. Belediye yetkilileri tarafından bilgi verilen İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş olup, cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma yapmaya gerek bir durum olmadığı için adli yönden herhangi bir işlem yapılmamıştır."
Can, mevcut başkan tarafından yapılan açıklamanın hangi niyet ve siyasi kasıtla yapıldığının aşikar olduğunu ifade etti.
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