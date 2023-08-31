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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz TARQAN robotu Teknofest'te tanıtıldı - Teknoloji Haberleri

        TARQAN robotu Teknofest'te yer aldı

        Teknoloji odaklı lojistik şirketi OPLOG, yerli üretim lojistik robotu TARQAN'la, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Ankara'da ziyaretçilerin dikkatlerini üzerine topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 10:52 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:52
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        TARQAN robotu Teknofest'te
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        Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2022 yılında AR-GE çalışmaları tamamlanarak OPLOG tarafından sektörün kullanımına sunulan yerli ve milli lojistik robotu TARQAN, dünyada da lojistik sektörünün dikkatini çekecek organizasyonlar içerisinde bulunuyor. TEKNOFEST de bu organizasyonlardan bir tanesi oldu.

        Depolama ve ürün toplama süreçlerinin otonom hale dönüştürülerek yönetilmesine katkı sağladığı vurgulanan TARQAN'ın, depo içi verimliliğini yüzde 400’e kadar çıkartabildiği açıklanıyor. Geleneksel depolarda karşılaşılan insan kaynaklı sipariş toplama hatalarını yüzde 99,99 azalttığı belirtilen robotun, toplama hızını da geleneksel depo süreçlerine kıyasla 3 kat hızlandırdığı açıklanıyor.

        TARQAN, sipariş geldiğinde minimum sürede karar alarak, deponun içinde buna göre hızla hareket ediyor. Ürünlerin bulunduğu en yakın raflara gidiyor ve 1 tona kadar yük kaldırma kabiliyetiyle rafları operasyon sorumlularına taşıyor.

        CİROSUNUN YÜZDE 30'UNU AR-GE'YE AYIRIYOR

        OPLOG, cirosunun yüzde 30’unu AR-GE’ye ayırarak operasyonel verimliliği artırmaya yarayan kendi depo içi yazılımlarını ve robotik teknolojilerini geliştiriyor. Yapay zeka ve robot teknolojilerinin ön plana çıktığı günümüzde, yerli ve milli teknoloji ve AR-GE gücüyle geliştirdiği TARQAN ile de sektörde öncü rol üstleniyor. OPLOG’un kendi fulfillment merkezlerinde uyguladığı esnek depolama sisteminden sipariş karşılamaya kadar olan tüm süreçler, kendi geliştirdiği teknolojiler sayesinde en üst düzey verimlilik ile çalışıyor.

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